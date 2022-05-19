疫情．5.19｜上環譚仔三哥5顧客感染　4人曾在Benchmark宏思上堂

今日（19日）新增291宗確診個案，包括38宗輸入個案，當中兩宗個案分別於第10日及第12日入社區檢測才確診，相信均是復陽個案，增一宗已打三針南非抵港變種病毒株BA.4個案，累計9宗。學校報告17宗陽性個案。多一宗死亡。上環譚仔三哥爆疫5名顧客感染，其中4人曾在上環Benchmark宏思上堂，或有關連兩個地方相關人士要強檢。



第二階段社交距離措施今日（19日）放寬，酒吧、麻雀館、卡拉OK准恢復營業；食肆可以堂食至午夜12時；在室內體育場館如健身室做體動，可不戴口罩。



昨日疫情報道總覽：

▼上環譚仔三哥5名顧客感染，其中4人曾在上環Benchmark宏思上堂▼



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5月19日，酒吧恢復營業



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5月19日，強制檢測公告



▼5月18日 中環酒吧準備5月19日起重開▼



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【21:40】酒吧業在強制停業逾5個今日（19日）終於重開，中環蘭桂坊終於再現「人氣」，觥籌交錯。傍晚「Happy Hour」時份多人前來暢飲，有上班族認為，政府社交距離措施太嚴格，過去數月沒有「酒精」落肚令人感到很大壓力；有酒吧老闆坦言，已「白交」4個月租，預計要營業半年才「回血」，但認為疫情下酒吧客消費模式改變，只能對未來抱觀望態度。

蘭桂坊集團主席盛智文就指，第五波疫情下蘭桂坊有一成酒吧結業，不少人失去工作，雖然本港可能面臨第六波疫情，現時接種率及感染數字高，相信即使爆疫都不如第五波嚴重。

5月19日，確診大廈名單一覽



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▼5.18派對房間重開準備▼



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上環Benchmark宏思數名學員染疫



【18:35】荃灣梨木樹邨楊樹樓圍封強檢，政府目標是在明日（20日）完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【18:30】教育局公布新修訂的學校防疫措施，包括放寬學校舉辦活動規定，家長日、開放日、校園參觀等半日制大型集體活動，將不限已打針學生出席，亦可於周六安排學生進行半天的非學術性課外活動。倘須除下口罩，則只准已打齊兩針並逾14天學生參與。



多名家長日前不滿校方拒予未打針子女參與畢業禮，根據最新指引，列明幼稚園及中小學的所有學生均可出席，但校方應盡量縮短典禮時間及減少安排表演活動等。當局亦要求維持每天進行快速抗原測試的安排至六月下旬，並准許學生倘忘記快測但已到校後，可以在校內做快測。

▼5月19日 教育局放寬學校舉辦活動規定詳情▼



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【17:30】九龍灣麗晶花園第五座及第六座及大圍美松苑富松閣今午圍封強檢，政府目標是在明日（20日）完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:09】對於有專家建議7月可不用戴口罩，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，現時疫情於稍高水平，但仍然穩定，需要戴口罩，有病徵應做檢測。將來疫情走趨難預計，暑假時情況無法估計，要看到時的接種率，到時有多少人已打三針獲全面保護。

【16:54】御善私房菜群組今日增3宗個，5月17-18日期間強檢陽性，無病徵，目前有29宗個案，有止人無病徵，5月11-17日期間發病。17人取得陰性樣本。有一人是康復者，無須檢測。仍有2人未做強檢，會向其發強檢令。

【16:53】星月樓群組再發現多3宗個案，全是食客，都是強檢找到，5月17日驗到陽性，有兩人5月9日有輕微徵狀，一人無徵狀，群組所有人士完成化驗。累計73宗，62食客及11員工染疫，5月8日-14日期間發病。

【16:50】新群組個案：

-上環皇后大道中336-338號譚仔三哥爆疫，有5名顧客在5月13日16:30至18:00曾光顧過，入去時間由16:28-17:03進食，涉及3男2女，全打針，年齡介乎26-57歲，全部有輕微徵狀，5月15至18發病，5人不熟或認識，全部坐不同枱，同行進食的人無事。

-當中有4人曾經在上環Benchmark宏思上堂，互相不認識，上堂日子5月11日-15日，每日上午11點-晚上11點，班內有40名同學，由於發現群組，不排除上堂或食肆有傳播。為謹慎起見，會將兩個地點會納入強檢通告。

-5宗與食肆有關個案互不相識，同一時段出現，坐位了解中，應該在不同枱，5位食客中，有4位之前一齊上堂，但不太認識對方，只是同班，還有1個案，與4人不認識，食肆有除口罩，較大機會於食肆傳播，但有4人一齊上堂，課程在5月11至15日，學員反映上堂時有機會除口罩，不能排除班上傳播。調查發現，班上有另一宗個案，涉及35歲男，5月16日發病，快測陽性，但無去過譚仔。會再去譚仔取環境樣本，再取食肆的疫苗護照資料，聯絡食客做強檢。已找搵弘思職員取資料，再做檢測。

【16:34】近日新冠肺炎疫情徘徊於日增約300宗的水平，港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅今日（19日）表示，對疫情感樂觀，更預計市民於暑假期間，在戶外可以不需戴口罩，而且航班熔斷機制可取消，訪港旅客亦可改為家居隔離。

【16:05】政府今日（19日）公布非本地疫苗接種紀錄網上申報平台（www.chp.gov.hk/vac-df/）將於明日（20日）重新啓動，提供口岸管制站及指定郵政局以外申報非本地疫苗接種紀錄的額外渠道。

【15:52】第五波疫情已肆虐近半年，酒吧、麻雀館、卡啦OK等處所自年初停業後，今日（19日）終獲准重開。當中，香港蔴雀娛樂公司今日中午1時，已有約7枱麻雀開局，惟東主透露相比去年復業滿座的熱鬧情況，今日仍有一定差距，認為與本港經濟疲弱有關。對於有專家預計第六波爆發，他另有一番體悟：「病毒就好似初戀咁，慢慢來慢慢去，來嘅時候擋唔住，走嘅時候都留唔住。」

【15:46】疫情襲港近兩年半，政府接連收緊堂食限制和禁晚市堂食，重創飲食業。餐飲聯業慈善基金今日（19日）發表餐飲業界發展的研究報告，發現餐飲業就業人口較疫情前急挫15.6%，遠高於餐飲機構單位的跌幅，認為就業人口難以回升至疫前水平，應引入創新科技解決人手短缺的問題，惟科技投資額大，加上欠缺支援令業界在轉型面對困難。

感染新冠病毒的倉鼠（圖右）在股骨的小梁骨（白色箭頭）密度低於未感染病毒的對照組（圖左）。

【15:22】長新冠後遺症引發的長期健康問題惹關注，有康復者持續出現骨痛或腳痛不適，香港大學醫學院一項研究成功解破痛症之謎，全球首次發現感染新冠病毒可致嚴重骨質流失，增加康復者患上骨質疏鬆或骨折風險。研究團體在感染新冠病毒的敘利亞倉鼠發現，可導致長骨及椎骨等部位內的小梁骨結構，出現20%至50%的嚴重骨質流失，更在染疫第60日已完全康復情況下流失仍持續。相關研究結果已在國際學術期刊《自然通訊》發表。

【10:08】港人最愛旅遊地日本日前宣布，率先允許四個國家的小型旅行團入境，且必須接種三劑新冠疫苗等規定，但認可疫苗不包括科興疫苗。旅遊業議會主席徐王美倫今日（19日）表示，業界接獲好多顧客查詢，但因香港不包括在首輪名單當中，故登記日本旅行團的旅行社不多，但業界已做好準備。她稱旅議會正約日本觀光協會商談，如成功約談則最快下周可進行交流，旅議會將表達多個意願，如希望第二輪名單可包括香港，以及認可科興疫苗等，又預料小型團費將較一般團費高10%。

【09:48】本港新冠疫情持續，多個食肆爆發群組感染，其中上環星月樓至昨日（18日）多達70宗個案，衞生防護中心認為通風情況不理想。食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑今（19日）表示，留意到不少食肆在疫情嚴重期間要暫時關閉或局部營業，空調機組可能有損毀或開不足，故通風情況未達理想。若食肆食枱太密或太貼牆角，有機會造成「死角位」，小組未來會就星月樓群組開會，檢視當局收集的數據，並考慮是否需要檢視現時每小時6次的換氣量規定，以及國際有無相關新標準。

▼5月13日 衞生署到上環星月樓視察▼



【09:04】堅尼地城西環邨西苑臺一周內兩度被圍封強檢，今早完成第二次圍封，共有約270人接受了檢測，當中共發現一宗陽性檢測個案，當局亦曾派員到訪約110戶，當中五戶在過程中沒人應門。另外，粉嶺嘉盛苑嘉耀閣今早亦解封，其間約1415人士接受檢測，當中發現三宗陽性檢測個案和七宗檢測結果為不確定的個案。此外，觀塘安泰邨景泰樓亦於上午9時半完成圍封強檢，共有約2210人接受了檢測，當中發現兩宗陽性檢測個案及兩宗檢測結果為不確定的個案。

【07:00】10,000元消費券第一期5,000元4月7日派發，不少人關注第二期5,000元何時派發。據了解，當局計劃6月中開放申請，屆時合資格居民可同時決定是否「轉會」，即改用另一平台收取，預計最快7月初可收到款項，暫未知「轉會」會否較遲才收到錢。

▼4月7日 市民凌晨拍八達通卡領取消費券▼



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▼5.17 麻雀館準備重開▼



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5月起爆發的五個群組情況。

▼5月18日 西環邨西苑臺一周內第二度圍封檢測▼



▼5月18日 觀塘安泰邨景泰樓圍封檢測▼



▼5月11日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼5月15日 觀塘工廈「御善私房菜」爆疫▼

