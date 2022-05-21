第四針｜專家倡免疫低、高危族可打　抗疫疲勞應放寬社交距離措施

衞生防護中心聯合科學委員會和專家顧問團昨日（20日）建議，未曾染疫的60歲以下成人，若有較高暴露風險或有個人需要，可接種第四劑疫苗，惟第四針須與第三針相距最少6個月。

內科醫學院院長李錦滔今日（21日）在電台節目表示，60歲以下成人若免疫力低、患有長期病，或需曝露在高危地方，可按建議接種第四針。他又提到，現時確診個案徘徊在約300宗水平，惟社會抗疫近兩年半後，已出現抗疫疲勞，故有必要放寬社交距離措施，但需要配合「疫苗通行證」，確保市民已接種好疫苗，才能預防反彈。



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威爾斯親王醫院內科及藥物治療學系內科顧問醫生、內科醫學院院長李錦滔早上在商台節目表示，政府將接種第四針安排擴展至60歲以下成人後，若該年齡層的市民抵抗力差、患有多種長期疾病，以及需曝露在高危地方等，便可以按照建議在接種第三針180日後，再補打一針。至於已打齊三針的長者，若其後不幸染疫，他認為「差唔多確診嗰下都可以叫做打咗第四針㗎喇。」

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對於有市民欲等待能預防變種病毒的疫苗才接種加強劑，他強調，暫未知應對新變種病毒的疫苗何時能面世。

我哋都好希望針對呢啲變種病毒嘅疫苗快啲出現，但暫時都未見到好快可以係整體社會上、市民可以用得到，咁所以係唔值得等，同埋應該打咗嚟保護自己。 李錦滔醫生

威爾斯親王醫院內科及藥物治療學系內科顧問醫生、內科醫學院院長李錦滔。（資料圖片／黃卓然攝）

他指，雖然現時本港接種的復必泰和科興疫苗對防止感染Omicron效用並非顯著，惟根據本港多個月以來的數據，市民已完成接種，確診後引致重症和死亡的風險明顯打減，打齊三針的效用更高達95%，呼籲市民，尤其是長者盡快打針。

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他又提到，目前本港每日仍有二三百宗確診個案，顯示社區仍有一定傳播鏈，市民仍有機會受感染，惟社會已出現抗疫疲勞，故有需要放寬社交距離措施，同時亦要預防疫情反彈風險，因此有必須採用「疫情通行證」。

李錦滔又稱，Omicron BA.1或BA.2仍然是本地較流行的病毒株，加上海外入境旅客均要接受檢疫，大部份輸入個案均在患者檢疫期間發現，認為隨着社會復常，應逐步與國際重新接軌，建議政府以研究可否改變或取消航班熔斷機制，但希望能同時做到防止南非出現的新變種病毒流入社區。

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對於港大專家早前稱本港現已築起「群體免疫屏障」，反對再對60歲以下成人「脅迫性」谷針，建議政府廢除強制年輕成人使用「疫苗通行證」的措施。李錦滔直言不認同有關論述，他引述英國衛生安全局的研究指，接種兩劑疫苗後中和抗體和T細胞都會隨時間減退接種兩劑疫苗後中和抗體和T細胞都會隨時間減退，故有必要注射加強劑，以減輕自己感染和確診後傳染他人的機會，打齊三針亦能有效減輕「長新冠」的症狀和嚴重性，強調未曾打過針的確診者，康復後補打針亦能應付「長新冠」。

他又指，針對長者使用「疫苗通行證」的做法有違公平原則「equity」，而食肆等處所亦會難以分辨顧客是否已屆滿60歲，在執行上存在困難。