康復者二維碼有效期快過　已打兩針要做一個步驟免疫苗通行證失效

本港逾120萬人在過去數個月感染新冠病毒，康復後半年內毋須打疫苗，可憑康復者二維碼出入需要疫苗通行證場所。本月31日起，疫苗通行證將提升至需接種三劑疫苗，有1月染疫者發現康復者二維碼有效期7月屆滿，已打了兩劑疫苗，按衞生署規定毋須再接種，屆時如要出入食肆及表列處所，原來要做多一個步驟，才不會因針卡失效，而被拒於門外。



康復者二維碼會在6個月後到期，染疫前已打兩針的市民，要出入食肆及表列處所，須攜「更新版本」的電子針卡才能進入，即政府早前所指，帶有康復身份的疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」。



目前康復者如曾上報確診紀錄到政府網站，可在政府電子疫苗接種及檢測紀錄系統網頁、「醫健通」、「智方便」領取康復紀錄二維碼，以替代疫苗接種紀錄進入「疫苗通行證」處所。惟相關二維碼將在6個月後到期，如康復者已接種兩針或三針，可透過「醫健通」、「智方便」，重新下載已包含其康復者身份的疫苗接種紀錄二維碼。

舉例市民如使用「智方便」，進入後選擇「2019年冠狀病毒病電子疫苗接種及檢測紀錄系統」，並選擇「電子針卡（本地疫苗通行證版）」，進入頁面後向下滾動並選擇「只儲存二維碼」，便會自動儲存到手機相簿中。重新下載疫苗接種紀錄二維碼後，進入「安心出行」，並選擇「電子針卡」頁面，向下滾動並選擇「更新」即可更新打針紀錄，便可在5月31日的第三階段「疫苗通行證」實施後，進入相關場所。惟要留意，有關紀錄不會自動更新，市民要在康復紀錄二維碼到期前自行處理。

▼2月24日 疫苗通行證首日 市民在荷里活廣場內掃安心出行▼



▼新冠疫苗通行證時間表▼



疫苗通行證5月31日起提升至需3針

現時進入食肆和表列處所，除要掃瞄安心出行程式，部份處所也需反掃顧客的疫苗通行證。由4月30日開始進入有關地方，必須至少已打兩劑疫苗，至本月31日更提升至三劑疫苗。

但確診者康復後，最快要等三個月才可打疫苗，最長可等六個月。衞生署4月推出新平台，康復者可在政府網頁取得電子康復紀錄，或經「醫健通」取得相關康復者二維碼，以供場所掃描作記錄，毋須出示針卡，惟此二維碼只有六個月限期。

▼申請康復紀錄二維碼▼



已打兩劑疫苗康復者毋須打第三劑

第五波疫情有120萬人染疫，根據衞生署公布，若市民在染疫前已接種兩針疫苗，康復後毋須打第三針，中央記錄系統也會拒接受他們接種要求。

食衞局：打疫苗劑數按現時打針要求

食衞局表示，已打兩針的康復者，按現時打針要求即可；強調5月31日的第三階段「疫苗通行證」，不會因二維碼而令市民無法進入相關場所。

▼2月24日 疫苗通行證首日▼

