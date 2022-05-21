疫情｜宏思群組增4個案　其中一男只出席晚上結業禮亦中招

本港近日出現多個感染群組，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（21日）指出，「宏思」培訓中心新增4宗個案，全部人曾參加5月11日至15日的課程，其中一名53歲男士，只曾於15日出席結業禮亦確診；新增個案涉及的三位學生，均曾在13日到過上環譚仔三哥進食，於19日快速檢測陽性。現時群組累計21宗個案，班房氣喉有一樣本陽性，懷疑短距離空氣傳播。



歐家榮初步估計有具傳播性的學生，曾在傳染期返學，學生可能曾在休息、匯報期間拉低口罩，傳播可能在課程的較後期發生，因為學生上課前都必須要進行快速測試，所有人一直都是陰性結果，除了一人在5月13日檢測陽性後已再沒有上課。



▼5月19日 上環譚仔三哥及「宏思」培訓中心爆疫▼



+ 7

歐家榮指出，宏思培訓中心爆疫群組，新增4宗個案，全部是曾參與5月11日至15日課程的學生。其中包括一位53歲男士，他只在5月15日晚上出席過結業禮，他於5月17日發病，5月18日快測測試陽性。

另外3位學生個案，分別在5月18日至19日發病。三人曾在5月13日去過上環譚仔三哥米線，隨後三人都於5月19日快速檢測陽性。

歐稱，宏思累計有21宗個案，包括19學生、2職員，他們都在5月13日至20日期間發病。當局抽取20個環境樣本，當中班房氣喉樣本呈陽性，其餘19個樣本，包括椅子、桌子、空氣清新機、水機、間板、廁所喉管等全部結果都是陰性。

歐家榮：具傳播性學生曾於傳染期返學

歐家榮指，不排除群組經短距離空氣空氣傳播，參加11日至15日這個課程30多名學生中，目前找到19學生陽性。初步估計有具傳播性學生，在傳染期返學，雖然學生上課期間都有戴口罩，但有些時間，例如在休息室或在班房匯報時，可能拉下口罩，或造成傳播風險。傳播或爆發可能發生在課程較後期，因為學生上課前都必須進行快速測試，學生一直都陰性結果。。

另外，由於宏思新增的3宗學生個案曾到過上環譚仔三哥米線，因此現時上環譚仔三哥群組亦同時增加3宗個案，累計共8宗，包括7位宏思學生。

▼5月19日 麻雀館關閉逾百日准復業▼

