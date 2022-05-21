蘭桂坊酒店一房間廁所抽氣扇陽性　衞署揭病婦現病徵無求醫訪多處

一對美國三藩市抵港夫婦在中環「蘭桂坊酒店＠九如坊」完成檢疫後，在社區檢測中心檢測呈陽性並帶Omicron BA.2.12.1變種病毒。衞生署衞生防護中心今日（21日）表示，團隊昨（20日）調查蘭桂坊酒店並取走15個環境樣本，其中在3304號房房間（早前尼泊爾父子個案房間）一個廁所抽氣扇環境樣本檢出陽性，同房一個空氣清新機樣本不確定，餘下13個樣本全為陰性。



至於居於3204號房的美國抵港夫婦，衞生署初步了解女患者抵港第十日已現病徵，但無求醫，而直至確診其間更有於社區活動，並在多間食肆短暫停留，涉及到除口罩的情況，有機會出現社區傳播。



▼5月20日 蘭桂坊酒店＠九如坊爆BA.2.12.1新變種病毒疫情▼



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政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇及衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，以及環保署、機電工程署和屋宇署人員昨曾到蘭桂坊酒店＠九如坊調查，歐家榮今日公布昨日所採集的環境樣本當中，3304號房的廁所抽氣扇樣本對新冠病毒呈陽性，另外同房的空氣清新機樣本則檢測結果為不確定，餘下13個樣本包括天台氣喉、以及3204號房（美國抵港夫婦房間）及3303號房的樣本均為陰性。

對於3304號房廁所抽氣扇樣本呈陽性，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指是預期之內，因房內有兩個案，在房無戴口罩，排放病毒，經廁所令抽氣扇污染，加上抽氣扇難消毒，以至樣本呈陽性。

歐家榮又指，美國抵港夫婦確診個案中的64歲女患者，在「蘭桂坊酒店＠九如坊」檢疫完畢返回其譚公廟道居所後，於第十日出現病徵，但據初步了解並無求醫，直至第14日到社區檢測中心留下樣本後才檢測出對病毒呈陽性。

歐家榮表示，該婦人病毒量高，CT值為15，而第十日至十五日其間亦在社區有活動，曾到訪食肆，雖然只是短暫停留，但涉及到除口罩的情況，社區有出現傳播的風險。而為謹慎起見，衞生署已將她所到之處納入強檢範圍，同一時段到訪的市民需進行核酸檢測。