蘭桂坊酒店現垂直傳播　袁國勇揭管道槽封頂逼出病毒頂層擴散

本港今日(20日) 新增11宗Omicron BA.2.12.1變種病毒確診個案，當中包括一對抵港第12天確診的夫婦，入住「蘭桂坊酒店＠九如坊」3304房檢疫，而同一酒店另有一對居於3204號的父子亦中招。



政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日下午到該酒店調查，發現收藏污水渠等喉管的管道槽封頂，疑是今次播毒「元兇」。袁國勇推斷煙囪效應形成垂直傳播，病人排出的排泄物或吐出的口水，經污水渠滲漏至管道槽，熱空氣將病毒帶上頂部，但因管道槽封頂，帶病毒的空氣經裂縫流出後樓梯，當開後樓梯隔煙門時，病毒流向樓層走廊，再進入最近後樓梯的04號室，令住客染疫。他稱會採集環境樣本以進一步確定傳播途徑，但酒店內檢疫人士暫時毋須撤離。



煙霧測試證空氣由管道槽流出後樓梯

袁國勇及衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，以及環保署、機電工程署和屋宇署人員下午到蘭桂坊酒店＠九如坊調查。環保署指出，酒店空調系統正常，喉管沒有破損，廁所有通風，故沒有負壓問題；惟發現連接所有喉管的管道槽去到32、33樓已預頂，疑產生煙囪效應播毒。

袁國勇推斷酒店出現垂直傳播，但暫時未能肯定是由3304傳往3204，抑或相反，「是由上傳下抑或下傳上？暫時未有定論。」他指肇因或是管道槽的煙囪效應，「我哋睇到喺後樓梯管道槽，嗰度空氣居然係正壓（即由內向外流），用煙霧測試，啲空氣係湧出嚟，而且係好有力湧出嚟。我哋相信係煙囪效應，下面熱空氣湧到33樓冇位走啦，所以一定要走出嚟，可以喺33樓走出嚟、可以喺32樓走出嚟。」

袁指如果有32或33樓有確診者，「佢哋吐啲口水或者糞便，經過一個渠一啲眼睇唔到嘅漏罅走出嚟。呢啲空氣係可以經後梯走返出去走廊，跟住走去3204或3304，呢個可能性真係存在。」他指煙霧測顯示空氣空氣由後樓梯流出走廊，當04室開門時，空氣進入房內。

袁國勇︰唔認為會有大爆發

袁國勇續指，管道槽傳出的空氣只要有人打開門倒垃圾，就能夠傳至走廊，亦能夠傳入酒店房間，建議於相關樓層的防煙門旁放置空氣清新機。袁又強調，市民對爆發毋須太擔心，只要打齊針就會對BA.2.12.1有足夠保護，認為政府仍可慢慢繼續放鬆社交距離措施，「唔認為會有大爆發，小規模爆就無所謂，只要唔好有重症，令醫療系統超負荷就得。」

▼5月20日 蘭桂坊酒店＠九如坊爆BA.2.12.1新變種病毒疫情▼



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入住酒店檢疫人士已打齊針 袁認為毋須撤離

對於酒店有否需要撤離，袁稱，衞生防護中心會考慮哪些樓層要再檢測，又形容今次病毒傳播情況奇怪「好少見係管道槽有正壓。」他說每個地方情況不同，加上入住酒店的檢疫人士抵港前已打齊針，認為暫時毋須撤離；他建議酒店可不要將貼近後樓梯的房間出租。

袁國勇補充，65歲以上第一針接種率約80%，屬高水平，料隨社交距離措施逐步放寬，情況會有如新加坡，每日約3,000宗確診，但無重症、死亡個案。袁又形容，防控措施做得再好，只會久守必失，「做得幾好都一定有漏洞，一定有嘢發生，係咪要咁落去？大家要諗清楚，唔係旅遊點都唔可以開返。」