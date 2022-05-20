疫情｜BA.2.12.1新變種病毒首殺入社區　染疫夫婦曾到東區11處

Omicron變異病毒株BA.2.12.1亞系首次殺入社區。衞生署今日（20日）公布新增243宗確診個案，其中輸入個案26宗，包括11宗BA.2.12.1。衞生署調查發現，一對三藩市返港夫婦及一對尼泊爾返港父子，病毒基因排序一樣，四人5月上旬都在蘭桂坊酒店＠九如坊酒店檢疫。三藩市夫婦完成檢疫返回筲箕灣譚公廟道獨立屋住所，第12日的社區檢測中心樣本呈陽性，女方病毒量極高，推算屬新感染個案個，



衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，四人居於酒店相連層數、但座向相同的房間，不排該夫婦在酒店感染；他們回社區後到過11處地方，主要在筲箕灣、太古、北京，全部會納入今晚公布的強制檢測名單，指定時間曾到過的市民須前往進行核酸檢測。



衞生署今日公布新增243宗確診個案，較昨日少約50宗，包括26宗輸入個案。歐家榮表示，經基因分析個案，昨發現有11宗Omicron變異病毒株BA.2.12.1亞系，涉及6男5女，年齡19歲至65歲。有8宗由美國到港，1宗土耳其、1宗荷蘭、1宗尼泊爾。目前全港累計共有46宗BA.2.12.1陽性個案，而之前於機場或檢疫酒店發現，未流入社區。

不過今日終失守，歐家榮表示，一對5月3日由美國三藩市乘搭CX851到港的夫婦，在蘭桂坊酒店@九如坊檢疫，住在3204號房。隔離期間，檢測樣本一直呈陰性，完成檢疫後返回筲箕灣的獨立屋住所。其後他們在5月14日、即返港第12日，到社區檢測中心進行核酸檢測，結果呈陽性，相關個案曾在5月16日報告過。

歐續說，關於這對夫婦，其中64歲的女士已打三針疫苗，她在5月12日、即第10日時出現病微，如發燒、咳嗽、流鼻水等，而她的CT值15，病毒量相當高。

她同行的家人是一名65歲男士，也已打三針疫苗，一直無病徵；在5月14日、第12日陽性，CT值32，病毒量較低。二人之前無確診紀錄。

歐家榮認為，關於這對夫婦的個案，其中一位病毒量較高，相信這位女士一定不是復陽個案，是近期感染，不排除在檢疫酒店受感染，而在社區感染機會較小，因社區未有BA.2.1.2.1流行，而且第2日已有病徵，同行人士都確診。歐指，稍後有詳細資料。

歐補充，由於二人是BA.2.12.1，有可能傳播性或較高，5月10至15日在社區曾有活動，去過的11個地方都要納入強制檢測，相關時段去過相關地方的市民要在明日或後日進行核酸檢測。

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同酒店不同層另有一對父子染有BA.2.12.1

歐家榮表示，調查發現他們住檢疫酒店期間，同一酒店有另外2名個案。他們居住的房間是3304，涉及父子62歲的父親及27歲的兒子。他們於5.7日由尼泊爾、經印度及新加坡到港，二人離開隔離酒店後，在社區檢測也發現陽性。

其中一人在5月10日、即第4日快測陽性，送去社區隔離設施；另一人於5月11日、即第5日檢測結果呈陽性，亦送去社區隔離設施。

衞生署將3個樣本送去公共化驗所做全基因排序，發現3人基因排序一樣，懷疑有可能在酒店有傳播，故請政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇去酒店視察。

歐補充，確診夫婦及父子所居住的樓層不同，但座向一樣，不排除有機會在酒店傳播，要做深入調查。

BA.2.1.2.1是先前出現過BA.2.2分支

歐家榮解釋，BA.2.1.2.1是BA.2的分支，與之前在香港流行的BA.2.2近似。「但有新基因突變，要等更多科學數據，先知感染完ＢＡ.2.2後會否重複新感染BA.2.1.2.1。不過睇返科學數據，未有證據顯示病毒株引起重症、死亡風險特別高，根據WHO（世衞）初步公佈的資料，可能比之前BA.1或Delta傳染力更高，但未有科學實證證實到分支有更嚴重情況，要看看多啲數據。」

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