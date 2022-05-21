生命鬥士｜小予恩肝衰竭或短時間離世　家人求集氣：正與時間競賽

患先天性膽管閉塞的五歲女童小予恩，於2017年12月時在瑪麗醫院接受肝腸脗合手術後，心跳及呼吸一度停頓，需要長期留院觀察。其家人今日（21日）表示，小予恩昨日（20日）因心跳和血壓太低被送入深切治療部，其肝臟出現衰竭，無法排毒和製造凝血因子。



小予恩家人又指，如有突發細菌感染，她的肝情況將急轉直下，危及生命，形容「現在只能盡力治療，與時間競賽，讓肝細胞能及時再生」，否則小予恩或在短時間內離世，其家人呼籲網民為小予恩祈禱。



肝門靜脈栓塞無法換肝 已在等候名單上剔除

小予恩的家人今日在Facebook專頁「小予恩關懷禱告組」表示，從今年開始其肝臟情況一直惡化，上周肝移植科醫生告知因她的肝門靜脈已栓塞，所以無法進行肝移植手術，並已在換肝名單上剔除。

肝衰竭無法有效排毒 家人：只要不再惡化仍然能夠活下去

她於昨日因心跳和血壓太低而被送深切治療部，其肝臟有衰竭情況，無法有效排毒和製造凝血因子，隨時有內出血危險。小予恩家人引述醫生表示，原本肝硬化是慢性疾病，但如有突發細菌感染，肝情況就會急轉直下；並呼籲網民為予恩祈禱，指「只要她肝臟不再惡化，脫離危險期，她仍然能夠活下去！」

+ 6

小予恩在一歲時於瑪麗醫院接受肝腸脗合手術後，心跳及呼吸一度停頓，其家人當時質疑院方出錯。瑪麗醫院於2018年公布調查報告，認為個別醫護人員適時識別病人情況轉差的經驗不足，慣性及過分依賴儀器監察病人情況。