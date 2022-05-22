李家超擬解決跨代貧窮　兒童發展配對基金︰期望方案非口號式倡議

新冠疫情肆虐近兩年半，除了經濟受衝擊外，學生亦為受影響的一群。兒童發展配對基金主席陳龔偉瑩今日（22日）於商台節目表示，已推出兩項青少年工作體驗計劃，讓年輕人更早了解職場，以計劃個人的生涯計劃。同時，候任行政長官李家超在政綱中提出解決跨代貧窮的試驗計劃，她則回應指，「彷彿李生聽到基層我地年輕人既呼喊」，期望相關方案並非口號式倡議。



於第五波疫情高峰期時，不少住在基層的劏房學生，只能在狹窄的環境下擔心DSE考試。（考評局提供圖片）

早前，「青少年發展企業聯盟」近年推出「窗外藍天-各行各業全接觸」及「我才有用」青少年工作體驗計劃。其中，因應學生今年提早放暑假，於是與商界聯絡製作網上節目，以透過線上直播的形式，向年青人介紹各行業的職場資訊，讓他們了解各行各業的情況。

兒童發展配對基金主席陳龔偉瑩表示，來自於第五波疫情高峰期時，不少住在基層的劏房學生，在狹窄的環境下擔心DSE考試，亦無法外出散心，因此想到「窗外藍天」的名字。「基本上同學精神健康心理狀態，好唔理想，睇唔到出路，睇唔到選擇，更加睇唔到藍天。」

陳龔偉瑩（左一）。（資料圖片／林若勤攝）

主持人提到，候任行政長官李家超在政綱中提出解決跨代貧窮的試驗計劃，協助1,000個住劏房的初中學生，以加強生涯規劃。陳龔偉瑩回應指，李家超並未曾向她聯絡，並笑指「我仲未有呢個機會。」但當媒體報道該新聞時，她感到非常高興，「彷彿李生聽到基層我地年輕人嘅呼喊。」

但她期望，李家超方案並非口號式倡議，「數夠數就當完成」。她認為，基層學生在社會的資本不足，在生涯規劃不充份下，有可能揀錯進修的科目，甚至從事不適合自己的行業，從此的事業路上只會跌跌碰碰。