港大同學會書院如常上課　中一生憂曾接觸患者︰嗰班同學都好驚

位於黃竹坑南風道的港大同學會書院，上周有三名同班的中一學生確診。據校方表示，至今未再有其他師生員工確診，全校日前已經作徹底清潔和消毒，今日（23日）如常上實體課。有學生透露，學校已在上周末再要求學生遞交快測證明，並設網上表格供學生填寫後上學。有中一的學生表示，擔心曾接觸確診同學，並稱︰「特別嗰班同學都好驚。」



位於黃竹坑南風道的港大同學會書院，上周有三名同班的中一學生確診。（歐陽德浩攝）

學校雖然爆發疫情，但無阻港大同學會書院的同學如常上課，目測大部份同學並無穿戴保護衣，僅佩戴口罩，部份學生手持快測記錄表。不過，亦有同學透露，已早於上周末及上學前，已向學校遞交快測結果。

有中二生不希望再有同學確診 不想再上網課

就讀中二的方同學便表示，不會太擔心受感染，因大家不希望再有同學確診，均做好防疫措施。她解釋，若停課改為網上課堂，同學不及面授課堂專心。她亦透露，不同於以往由家長填實體表，學校提供網上表格填寫快測結果，填妥後才准上學。「希望大家都小心啲，唔好個個都中晒。」

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與確診者同級同學擔心曾與其接觸

同樣就讀中二的司徒同學則指，學校已發出通告，通知有中一學生確診，稱已為學校全面消毒，呼籲同學不必擔心。其家人亦認為，只須做足防疫措施便無所謂。他亦透露，上周末已應學校要求進行快測：「覺得安排好好。」

至於與確診者相同級別的中一生陳同學則表示，在社交媒體看到消息感到擔心，亦擔心曾接觸確診同學，因此家人亦叮囑須佩戴口罩及注重衞生。她亦透露，只確定確診者為隔壁班，不知道是男或女，但她說：「特別嗰班同學都好驚。」

家長稱不擔心 指同學們均已接種疫苗

就讀中五的陸同學則認為，目前全港各區包括她所居住的屋邨，也出現確診個案，指各地的風險一樣。她亦指，自從疫情爆發後，學校安排分隔開桌椅，同學亦盡量減少接觸，因此認為只要大家抱持衞生意識，做好防疫措施，便無問題。

家長錢太則說，同學們均已接種疫苗，每日上課前亦有快測，因此不感到擔心。她亦指，學校已交待詳情。