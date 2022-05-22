疫情｜港大同學會書院稱未有其他師生確診　明天如常上實體課堂

位於黃竹坑的港大同學會書院，早前於五天內有三名同班中一學生確診，據校方表示，至今未再有其他師生員工確診，全校日前已經作徹底清潔和消毒，明天（23日）會如常上實體課。港大同學會書院副校長陳永昌接受《香港01》訪問時指，學校已就事件採取多項安排，包括即時停止小食部的運作、研究如再有個案出現轉網課的安排等，強調出現個案班別近兩天快測都未再有出現確診個案。



港大同學會書院早前有三名同班中一學生確診。（港大同學會書院網頁截圖）

▼5月20日 蘭桂坊酒店＠九如坊爆BA.2.12.1新變種病毒疫情▼



+ 9

校方稱，學校和有關中一班別的家長和同學一直保持緊密聯繫，亦已叮囑他們嚴格按照衞生防護中心要求，於5月21日及22日兩天都需要做快速檢測，如有陽性結果必須第一時間透過班主任通知學校。

全校已在5.20及5.21徹底清潔及消毒

而5月21日未再有該班其他同學出現陽性結果，學校未來幾天會繼續跟家長及學生聯繫，了解最新情況，並作出適當安排。校方又指，全校在 5月20日及21日已經作徹底清潔和消毒，按照衞生防護中心指示，明天（23日）全校會照常上實體課，校方會密切監察，並作出相應的跟進。

▼5月19日 上環譚仔三哥及「宏思」培訓中心爆疫▼



+ 7

快速檢測呈陽性學生最後一日返學日為5.18

校方補充指，本星期內有三名屬同一班的中一同學先後染疫，第一位同學是5月16日（星期一）快速檢測呈陽性、另兩位同學是5月20日（星期五）快速檢測呈陽性，但該兩名學生最後一天回校的日子是5月18日，而當天的快測結果陰性。