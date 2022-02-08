移民潮｜港大同學會書院上學期流失30學生　校方增收生抗跌

香港大學畢業同學會教育基金創辦的直資一條龍港大同學會小學及書院，近兩三年移民潮中，都有出現退學潮問題，本學年上學期有約30人退學，集中在中一、二年級，有學生開學兩個月就表示要移民辦理退學手續。有見及此，校方以收更多學生的方式，以預備填補流失。



該教育基金成立於2000年，先後於2002年及2006年開辦港大同學會小學及港大同學會書院兩間一條龍直資學校。基金今年出版《明德格物 共圓21世紀教育夢 —— 一群港大校友在辦學路上》，闡述當年的辦學理念，希望實踐12年一貫教育，培育學生；以及回顧籌建過程中遇到的困難，包括原計劃籌辦資助學校，到最終改為直資學校等。

流失率3%集中初中年級 有學生開學兩個月就移民

面對近年移民潮，身兼港大同學會書院校監的教育基金副主席馮可強表示，最近兩三年有不少學生因移民而退學，在2021/22學年上學期，學書有約30人退學，佔全校3%左右，與過往對比，初中生流失較往年高，主要是中一及中二學生，馮可強指有學生開學兩個月就表示要移民辦理退學手續。

面對學生流失，馮可強指非校方可以控制，「點都保障唔到讀12年唔走」。校方的應對措施，便是收更多學生以「預備流失」，馮可強表示，會收比以往更多插班生及中一入學學生，又提到小一入學申請數千人爭百多個位，反映入學競爭大，不擔心會出現學生人數下跌而縮班的情況。

面對學生流失，馮可強指非校方可以控制，「點都保障唔到讀12年唔走」。（馬煒傑攝）

教育基金主席：非傳統學校「讀死書」方式學習

香港大學畢業同學會教育基金主席謝錦添博士指出，港大同學會小學及港大同學會書院都是有國際願景的本地學校，辦學理念是以「愛心興專業的結合、東西方文化的結合、學校與家庭的結合及學校與社會的結合」為四大基石，最中最重要是愉快的學習環境，令學生樂於學習，提升學習的興趣及能力，而非傳統學校「讀死書」的方式學習。另外，校方亦着重學生思辨能力，鼓勵學生於課堂中提問。

謝錦添指港大同學會小學及書院都是有國際前景的本地學校。（馬煒傑攝）

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