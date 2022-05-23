疫苗通行證｜6.13起入醫院須已打針　社協批推行過急不便長者覆診

日前政府宣布，由6月13日起於食物及衞生局、衞生署及醫管局轄下的指定醫療處所，實施「疫苗通行證」安排，未打針人士須先取得陰性核酸檢測結果。社區組織協會幹事連瑋翹今日（23日）於港台節目批評，政府推行相關措施過急，而有部份長者由於幾乎每周都要到醫院覆診、抽血，即變相每周都需額外接受核酸檢測。他又指當中部份人行動不便，本身需要陪診服務覆診，即是日後需要花額外金錢，聘請陪覆前往候檢測，構成了額外支出。



▼疫苗通行證一覽▼



政府於5月21日宣布，由6月13日起，「疫苗通行證」將於食衞局、衞生署及醫管局轄下的指定醫療處所生效。假如市民不符「疫苗通行證」要求，他們需先獲取陰性核酸檢測結果。另外，措施不適用於提供緊急或急切服務的醫療處所。

「疫苗通行證」適用的醫療處所包括：



1. 醫管局專科門診診所

2. 學生健康服務中心及健康評估中心

3. 婦女健康中心

4. 口腔健康教育事務科資源中心

5. 旅遊健康中心

6. 紅絲帶中心

7. 健康促進處地區中心

8. 美沙酮診所

9. 公務員診所

10. 政府牙科診所及牙齒矯正科診所

11. 公務員綜合健康中心

12. 地區康健中心

13. 地區康健站

▼申請康復紀錄二維碼▼



有長者需定期到醫院 新措施變相每周做核酸檢測

連瑋翹在港台節目《千禧年代》批評，措施推行過急，即使現時希望接種新冠疫苗以滿足要求，都未能趕及。他續稱，部份長者經常覆診及抽血，隨時每周都要到醫院，而且本身行動不變，可能需坐輪椅，新措施下，他們如未完成接種，便要額外每周再做核酸檢測，構成不便。

社協社區組織幹事連瑋翹（資料圖片／曾鳳婷攝）

陪診亦要進行核酸檢測 增加額外支出

連又指，通常正正是行動不便，又身體多毛病的長者，會認為身體不宜接種疫苗，現時新措施令他們更感到麻煩。他表示，當中部份人覆診時需要陪診，即之後需花額外金錢，聘請陪診陪同接受核酸檢測。

▼5月22日 爆疫太古城中心麥當勞關閉消毒▼



+ 5

冀當局延長寬限期讓長者有時間諮詢意見及打針

連表示，對於長期病患者，覆診屬於必須，部份人更不能「斷藥」，取藥是刻不容緩，希望當局統一延長寬限期，讓他們有足夠時間打針。他又提到，部份長者希望先諮詢專科門診或地區康健中心的醫護人員意見，以了解是否適合打針，但如果進入相關地方前又要先打針，便會形成矛盾。