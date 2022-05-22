強制檢測｜涉半山嘉兆臺等48地點　薛家燕住所殷樺花園2期上榜

政府今晚 （22日）公布的強制檢測公告，共涉48幢大廈，當中四個地點涉及衞生防護中心今午公布的新加坡回港男確診個案，包括其住所貝沙灣南岸6座和屋苑會所健身室，以及其位於中環交易廣場二期的公司和曾光顧的美國會所。



數日累計已有14幢大廈納入強檢公告的九龍灣麗晶花園，今日再增四幢，累計有18幢大廈納入強檢名單。另外，藝人薛家燕居住的西半山殷樺花園2期亦榜上有名，同區豪宅嘉兆臺1座也納入強檢名單。



公告列明，任何人士曾在5月16日至22日期間曾身處表列大廈內超過兩小時，需在明日（23日）或後日（24日）接受檢測。



社區檢測中心網站

社區檢測中心24小時預約系統

▼5月22日 強制檢測公告名單▼



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投資管理公司染疫男任職公司及美國會所納入名單

衞生防護中心今午公布新加坡回港男子的確診個案，其居所貝沙灣南岸6座、住處會所貝沙灣灣畔會所CP3層健身室，以及工作地點中環交易廣場二期 26 樓2606-2607室Torq Capital Management 、以及上周五（20日）晚到過飲酒的中環交易廣場二期49樓美國會所，都出現於今晚的強檢大廈名單之中。該男子在回港12日的採樣核酸檢測呈陽性，病毒量高，衞生署正調查是輸入個案或本地感染個案。

▼5月22日 部份強檢大廈▼



麗晶花園再增四幢 四日內共18幢上榜

48幢大廈分布多區，其中九龍灣麗晶花園在由上周四（19日）起已有14棟須強檢，今日再多四幢大廈納入名單中，前後累計已有18幢大廈納入強檢名單，佔全屋苑22幢的八成。

上榜的強檢大廈中不乏私人屋苑，例如東涌藍天海岸5座、馬鞍山翠擁華庭6座、馬鞍山迎海．星灣18座、大角咀浪澄灣1座等。

▼2021年3月13日至14日殷樺花園圍封檢測▼



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殷樺花園2期去年3月被圍封檢測

較少上榜的半山區豪宅則有兩幢，除了嘉兆臺1座，尚有藝人薛家燕住所殷樺花園2期。該屋苑兩幢大廈去年3月13日，連同雍景臺第一座及第二座被圍封強檢，約1,855名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

▼5月22日 各區向公眾提供服務的流動採樣站 ▼



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政府重開兩個流動採樣站 麗晶花園採樣站延長服務

政府明日（23日）將於薄扶林貝沙灣及青衣長亨邨重開流動採樣站，而位於九龍灣麗晶花園的流動採樣站會延長服務日期至5月24日。

另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。