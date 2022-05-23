18至59歲可打第四針　劉宇隆：保護力只有1至2個月　並非必要

政府日前宣布，未曾受感染的18至59歲人士，如有較高暴露風險或個人需要，可接種第四劑新冠疫苗。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早（23日）於電台節目表示，過去兩日市民對第四針有不少誤解，從預防重症角度，除了長者及長期病患者，上述年齡群組人士並無接種的必要，指「真係唔應該打嘅」，形容並非優先項目，即使接種後，亦只有多一至兩個月的保護力，坦言「你溫書溫到第四次，你諗下啦，你個分數去到70分…...無架啦無得再高架啦」。他續稱，現時80歲以上長者已接種第三針的比例只有約兩成，強調最優先是推高第三針接種率。



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劉宇隆於港台節目《千禧年代》表示，過去兩天到疫苗接種中心，發覺市民對第四針有不少誤解。他續稱，雖然上周宣布18至59歲人士可打第四針，但其實只有少部份人有相關需要，並非每個18至59歲人士需要，指「真係唔應該（打）嘅」，其保護力有限，而且短暫，只維持一至兩個月。

醫護邊檢人士每日做快測又有保護衣 其實風險不高

問到上述年齡組群甚麼情況才需要打第四針，他舉例指可能是將離港遊學，當地已毋須戴口罩，希望得到更多保護力，便可考慮接種。他又稱，醫護人員、邊檢人士每日都暴露於高風險，但每日都做快速測試，又有保護衣，風險並不高，但可以自行研判其需要。

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打針如温書︰「溫到第四次，分數去到70分……無架啦無得再高架啦」

劉宇隆強調，疫苗的作用是預防重症及死亡，香港是少數地區可接種第四針，專家亦有不同意見，市民可從個人層面判斷是否有需要。他直言，每接種多一劑，效益便愈細，而且亦有心肌炎風險，「有個定律就係，你不停咁做，咁其實每一次咁做時，就比對上一次得嚟嘅好處低啲」。他續稱：「你溫書溫到第四次，你諗下啦，你個分數去到70分……無架啦無得再高架啦」。

疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

推高80歲以上人士第三針接種率是最優先項目

18至59歲人士雖然無必要打第四針，不過，劉宇隆亦提到，長者及長期病患者確是有其需要。他續稱，即使接種第三針後，80歲以上群組的死亡率仍達1.2%，打第四針後可再減低死亡率。他強調，現時最優先的項目，是推高80歲以上人士的第三針接種率，現時只有約兩成，形容對相此「滴晒汗」。

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應以平常心看待現時反覆的疫情

問到現時疫情，劉宇隆形容是「餘波未了」，仍然有反覆，需視乎病毒追蹤能力。他認為，假如出現第六波，便是因為出現新的變異病毒株，但相信只是個案上升，不會太多重症及死亡，即使現時或有Omicron BA.2.12.1病毒流入社區，由於活躍於社區的主要是年輕人，重症機會少，可以用平常心看待。