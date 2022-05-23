強制檢測｜政府突擊檢查屯門龍門居第13座　揭17人違公告無檢測

屯門龍門居第十三座早前被納入強制檢測公告，政府今（23日）突擊檢查，要求居民出示公告期限內曾接受新冠病毒檢測結果電話短訊或相關證明，發現17人違反強檢公告。政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。



政府突擊巡查發現，屯門龍門居第十三座有17人違反強檢公告。（資料圖片）

屯門民政事務處今日聯同屯門警區和衞生署，在屯門龍門居第十三座進行執法行動，行動由今日上午約七時半開始，至上午約十時結束。行動期間，受檢人士被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受檢測的結果電話短訊或相關證明，政府派員於該幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，確認他們是否已按有關要求進行檢測。

政府共檢查約300名受檢人士的檢測報告，其中17名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

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