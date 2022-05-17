東涌富東廣場譚仔爆疫 三食客確診一疑屬零號病人 200食客強檢
撰文：黃煦緻
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疫情持續，再有群組爆疫。東涌富東廣場的譚仔雲南米線出現三名患者，涉及一女兩男，年齡介乎32至40歲。三名患者互不相識，但皆曾在5月11日中午時段光顧該食肆。當局正就三個案作追蹤及調查，約200名食客須強檢。
3名染疫人士並不相識 同於5月11日中午光顧譚仔
衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，東涌富東廣場的譚仔雲南米線出現群體爆疫，三名互不相識的患者曾在5月11日，中午時段光顧該食肆。患者包括一名32歲女士，33歲男士及40歲男士。32歲女士於14日病發並快測陽性；33歲男士在13日病發，14日快測陽性；40歲男士於11日病發，同日快測陽性，由於該名患者即日出現病徵估計可能是源頭病人。
當局推斷，患者座位相近，可能是短距離傳播，當局正就三宗個案進行追蹤及調查，目前三名患者均是快測陽性，之後會安排進行核酸檢測，再做基因分析，查看是否屬於本地流行病毒株。
衞生防護中心呼籲有病徵人士切勿前往公共場所
當局亦到涉事食肆現場取環境樣本，並觀察座位及餐廳的衛生情況。同時聯絡負責人取得當日的疫通行證資料，約有200名食客須進行強檢。當局已建議該食肆進行消毒清潔，食肆的30名員工須進行強檢。
歐家榮表示，放寬食肆措施後，一定會增加傳播風險。食店屬於高風險場所，市民會除口罩進食，又呼籲市民不要放鬆，有病徵切勿前往公共場所，並要做快測。
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