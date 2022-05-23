賞你住｜2萬個酒店住宿名額周二11時起開搶　訂房可慳500元

疫情逐漸緩和，旅發局新一輪「賞你住」將推出共二萬個酒店住宿名額，涉及約100間酒店參與，包括香港四季酒店、港島香格里拉大酒店、香港JW萬豪酒店、香港文華東方酒店、奕居等，明早（24日，星期二）11時起接受合資格市民預訂，市民可用推廣碼「HKstay」透過酒店指定電郵或酒店網站，直接向參與酒店預訂500元或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃，即可享有500元折扣優惠。



須年滿18歲 以推廣碼「HKstay」訂房

旅發局今日（23日）表示，合資格換領人士，須於酒店登記入住前已年滿18歲，並持有效的香港永久性居民身份證或香港居民身份證。參加者進入酒店餐廳、康樂、體育場所及宴會場地時，須滿足「疫苗通行證」下當時適用要求。

市民在選定住宿計劃後，明日上午11時起以推廣碼「HKstay」，透過酒店指定電郵或酒店網站，直接向參與酒店預訂500元或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃，即可享有500元折扣優惠。住宿期介乎今年5月24日至7月19日，最遲要在7月17日登記入住。

（旅發局提供）

需出示最多兩張合共消費滿800元單據

市民在預訂時，要向酒店提供消費單據副本，登記入住時提交正本，即今年5月6日起發出、最多兩張消費滿800元的合資格實體零售或實體餐飲商戶消費收據，收據亦必須列出商戶名稱、消費項目、日期及金額。

旅發局提醒，各間酒店的名額有限，先到先得，酒店收到預訂及核實收據後，將於48小時內向成功預訂的客人發出確認。

▼「賞你住」參與酒店名單▼