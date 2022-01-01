2022年｜旅發局跨年演唱會MIROOR陪倒數　市民：希望新一年再派錢

2022年到了！旅發局舉辦的「香港跨年倒數演唱會」2021年12月31日10時開始，表演嘉賓包括男子組合MIRROR、許廷鏗、馮允謙等人氣歌手，幸運抽倒門票的3,000多名市民在場內欣賞節目；另一邊廂，相隔表演舞台大約50米的西九文化區草地，亦有超過300名市民在「核心外圍」欣賞演出，氣氛熱鬧，有市民一邊看着電話直播，一邊感受現場氣氛，甚為投入。



Mirror 成員Eden粉絲陳先生與女友人到場收看演出，無奈說由於抽不到門票，只好到場外感受氣氛，他希望疫情盡快離開，回復正常生活，陪伴朋友到來欣賞演出的他，靦腆地笑着希望下年可以跟「朋友更上一層樓」做情侶。踏入新一年，有受訪市民盼望政府今年派錢，即使只派3,000元都接受。



+ 1

在人群後排的張同學說，專程到來跟同學們一起支持Mirror，感受氣氛。疫情之下，各人都戴咗口罩，感覺亦安全。對於新一年的願望，站在後排的她看不清台前的活動，認真地說，「新一年，我希望可以生高啲。」

亦有市民表示，疫情關係市況差，未來一年希望工作順利，又希望「財爺」繼續派錢，與眾同樂，「幾多錢都得」，3,000元也接受。

+ 6

元朗女士看着聖誕樹一邊跳舞一邊拍照

來自元朗的三位女士，專程來到西九文化區拍照感受氣氛，看着聖誕樹一邊跳舞一邊拍照，言談甚歡。去年除夕她們在家中渡過，又悶又擔心，新的一年，她們說最希望是全香港市民身體健康，疫情快些離開，「難得放假，要出來玩、盡情笑，我而家已經唔記得晒有疫情，口罩都爭啲唔記得帶，好開心。」

▼旅發局跨年倒數演唱會場外情況▼



+ 6

▼中環海濱倒數迎2022年人潮▼



+ 19

▼旅發局跨年倒數演唱會▼

