疫情｜增190宗創第五波新低　九龍三小學7日內現2宗以上恐爆疫

疫情持續放緩，本港今日（23日）新增190宗確診個案，是第五波疫情高峯後首次跌穿200宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，今日有21宗學校呈報，涉及20間學校，分別有19名學生和2名教職員，現時有3間九龍區小學累積7日內多於兩宗確診，有學校出現3宗個案，一名確診教師曾教授兩個不同班別，各有一名學生染疫，校內暫未有其他個案。



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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上表示，本港新增190宗確診，當中核酸陽性個案94宗，快測陽性個案96宗；當中輸入個案有28宗，25宗經核酸檢測，3宗經快測。

一確診教師所教兩班各一學生確診

張竹君又指，今日有21宗學校呈報，涉及20間學校，當中6宗核酸檢測，15宗快速測試，19名為學生，2名為教職員。

至今有3間學校累積7日內多過2宗個案，張竹君表示，均是九龍區小學。其中一間學校涉及3名師生，分別是一名教師和兩名不同班別的學生，教師早前病發，本月17日沒有返學，教師有教授兩名學生，兩人都是19號最後上課，20日快測陽性，他們互不相識，個案仍然觀察中，暫未有其他師生確診。

兩同班學生確診 座位有隔板

另一間學校涉及2名同班學生，兩人坐位接近，上課有戴口罩，間中有除口罩飲水，座位間有隔板相間，該別級總共33人。另一學校涉及2名不同班級學生，由於他們並不相識，估計未必有關。

張竹君表示，防護中心會謹慎留意7日內出現兩宗呈報的學校，學生暫時不需要特別措施，但每日都要做快測。

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