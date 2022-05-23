疫情｜上班數天確診被解僱 涉違殘疾歧視 平機會代苦主提訴訟
撰文：勞敏儀
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新冠疫情重創各行各業，甚至有市民因染疫而失去工作。平等機會委員會今日（23日）代表一名申索人在區域法院提出法律訴訟，指上班數天因確診而需留院治療，卻在住院期間被通知因感染新冠肺炎而被解僱。
平機會把案件交予法庭處理，希望藉此加強公眾意識，提醒僱主工作間的殘疾歧視是違法行為，不要對確診者採取不必要措施。
平機會表示，案件申索人原獲聘為項目經理，上班數天後確診感染新冠肺炎，需留院治療。申索人住院期間，收到答辯人（即前僱主）的電話通訊軟件訊息，指他因感染新冠肺炎而被解僱。
法例規定老闆若基於殘疾解僱員工即違法
根據《殘疾歧視條例》，僱主若基於僱員的殘疾而將他∕她解僱，即屬違法。在該個案中，僱員的殘疾是指他感染新冠肺炎，故平機會根據《條例》代表該名申索人在區域法院提出法律訴訟。
這是平機會第二次將新冠肺炎有關的殘疾歧視個案帶到法庭，希望藉此加強公眾意識，提醒僱主工作間的殘疾歧視是違法行為，亦不要對確診者採取不必要措施。平機會重申，即使疫情令公共衞生形勢不斷變化，反歧視的基本原則也不會在這個時期有所改變。
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