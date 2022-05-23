港島15屋苑污水呈陽性 涉海怡半島、賽西湖大廈等 21萬人需快測
撰文：勞敏儀
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政府今日（23日）表示，南區、灣仔及東區共15個屋苑污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，包括幾個大屋苑如海怡半島、置富花園、勵德邨、賽西湖大廈、寶馬山花園及杏花邨。當區的民政事務處將會陸續向其居民、清潔工和物業管理員工，派發共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。
環境保護署與渠務署在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，在一些地區檢測到污水呈陽性結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，最新涉及屋苑包括：
•南區 — 海怡半島、置富花園及置富花園－雅緻洋房
•灣仔區 — 勵德邨、金龍大廈、威景台、上林及柏傲山
•東區 — 賽西湖大廈、寶馬山花園、富豪閣、雲景台、珊瑚閣、杏花邨及杏花園
▼5月21日 海怡半島美家閣圍封檢測▼
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政府提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。
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