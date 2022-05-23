Omicron不斷突變　專家：新變種BA.2.12.1傳播力更強　未見引重症

本港疫情近日出現Omicron新變異病毒株「BA.2.12.1」傳播，兩組外地抵港旅客入住中環九如坊蘭桂坊酒店後傳入社區，導致太古城一帶多處爆疫。理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒指，新病毒株比現時第五波流行的BA.2更具傳染性，不過，現時無證據顯示將引起更嚴重的病徵。蕭提醒，未來要有心理準備，Omicron病毒不會完全消失，其棘狀蛋白特點或會不斷演變，使傳播力屢變強，但就未必對人體帶來攻擊性，疫苗仍有足夠保護力。



▼5月20日 蘭桂坊酒店＠九如坊爆BA.2.12.1新變種病毒疫情▼



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世界各地已經發現70多個 Omicron 分支

隨著新冠病毒疫情的演變，每次病毒株出現變異比上一個版本更具傳播力。與原始的新冠病毒比較，Omicron的棘狀蛋白基因帶有30多種突變，使病毒更容易附著在細胞，並增加其傳播力。

本港現時第五波疫情由巴裔婦、葵涌邨衍生的病毒株為Omicron BA.2.2；而變異病毒株「BA.2.12.1」屬於BA.2亞變種，於去年12月首次在美國出現。根據一個變體數據庫，世界各地的科學家已經發現了70多個 Omicron 分支。

▼5月22日 爆疫太古城中心麥當勞關閉消毒▼



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現時疫苗對變種病毒仍具足夠保護力

理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒解釋，根據早前基因分析，由巴裔婦帶出的BA.2.2病毒株傳播速度比BA.2傳播速度快4至5倍。他又說，現時疫苗仍具足夠保護力，亦沒有證據顯示新變異病毒株將帶來更嚴重症狀。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

蕭傑恒：要有心理準備病毒將不停演變 傳播力有機會更強

不過，他指市民要有心理準備刺狀蛋白將會不停演變，因這個病毒特點是每次傳播都會由新宿主產生突變，傳播力更有機會變得更強，但樂觀來說，這意味著更容易適應人體，慢慢形成一種疫苗屏障。他進一步說明，未來即使病毒更具傳染性，但只要不會對人體免疫系統帶來更強攻擊性，或引致醫療系統負荷，則無須太擔心。

衞生防護中心︰未有證據顯示新病毒株引起重症風險特別高

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮早前曾在疫情記者會上表示，BA.2.12.1是BA.2的分支，與之前在香港流行的BA.2.2近似，惟指「有新基因突變，要等更多科學數據，先知感染完BＡ.2.2後會否重複新感染BA.2.12.1。不過睇返科學數據，未有證據顯示病毒株引起重症、死亡風險特別高，根據WHO（世衞）初步公佈的資料，可能比之前BA.1或Delta傳染力更高，但未有科學實證證實到分支有更嚴重情況，要看看多啲數據。」