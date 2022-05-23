慈善機構員工剛上班確診　隔離期間被解僱　指僱主歧視索償10萬

剛受聘於慈善機構的項目經理，上班數天確診新冠肺炎。他為該機構因受感染，在他住院期間以WhatsApp訊息告他他被解僱。項目經理今(23日)透過平機會入稟區域法院，指該機構違反《殘疾歧視條例》，索償約10萬元。



申索人為M, Tariq(案發時49歲)，答辯人為The Gurkhas Group (G3S) Charity Foundation Limited。

入稟狀指，申索人於2020年12月12日受聘為答辯公司的項目經理，同日簽下合約，並定於2021年1月11月上班。

上班兩日現流感病徵

申索人於2021年1月13日出現流感的病徵，並即申請病假，其後他亦取了無薪假，以陪伴懷孕的妻子檢查。由於他有親人感染新冠肺炎，他和妻子進行檢測後證實他有確診。

僱主稱請假影響運作

申索人透過WhatsApp通知僱主他確診，他在隔離期間收到僱主的WhatsApp訊息，得知他被解僱，內容指明白申索人的情況，但他請假影響運作。申索人向平機會投訴，平機會嘗試調解不果。

妻懷孕又失工作情感受損

申索人要求答辯人作書面道歉，又稱感到冒犯，因他與妻子本已有一名一歲大的女兒，妻子當時又懷孕，他突然被解僱失去收入，感到擔憂及覺情感受到傷害，他要求僱主賠償合共10.4萬元。

案件編號：DCEO2/2020