求心｜65歲婦患心臟衰竭急需換心　丈夫盼O型血型有心人伸出援手

一名65歲女病人上月出現心口痛及氣促，轉介瑪麗醫院求醫後發現患上急性心肌炎引發心臟衰竭。目前只能依靠體外機器維持生命，惟長期使用有關裝置有可能出現出血等併發症，急需在黃金時期換心續命。



病人許佩蘭的丈夫盧先生形容，得知消息後頓感晴天霹靂，妻子以往無長期病，退休後生活健康又經常行山。他盼望有O型血、體型與妻子相近的捐贈者移植屍心。



65歲的許佩蘭4月突然被診斷患上急性心肌炎引發心臟衰竭，現處於黃金時期急需換心續命。（瑪麗醫院提供），

心臟功能只剩11% 依靠人工心臟維持生命

瑪麗醫院心胸外科副顧問醫生李岸政表示，病人許佩蘭現時心臟功能只剩11%，開頭使用強心藥都不能夠穩定心臟供血狀況。他續指，這段時間許女士的身體機能非常差，需要依靠體外機器「人工雙心室輔助裝置」維持生命。他指不過體外心肺機不能長時間使用，有可能出現血塊，而這段時間突如其來的併發症也有機會令其即時喪命，故要與時間競賽，在黃金時間進行換心手術。

許佩蘭血型為O+，高154厘米，重42.9公斤；現急需O型血型、體型相近的捐贈者移植屍心。李岸政稱，與病人相同血型及體型的移植者較適合，位列名單首位。

丈夫盧先生憶述，二人結婚40年，退休後經常行山、散步，生活健康。惟上月6日突然出現胸口通及氣促，到私家醫院求醫，檢查後發覺心電圖出現異常，同日獲轉介至瑪麗醫院急症室，發現患急性心肌炎引發心臟衰竭，需裝上主動脈内球囊反搏裝置（IABP）和轉入心胸外科深切治療部。直至上周五（20日），其體外右心室輔助裝置 （RVAD）更出現血塊，需經手術更換裝置。盧先生盼望可以盡快有合適的心臟移植。