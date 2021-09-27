小鐵漢完成第6次手術需觀察會否排斥　爸爸：只能喺出面為佢打氣

香港兒童醫院的心胸外科顧問醫生羅冠中將於10月底離任，而4歲男童小鐵漢（Kansas）因患有先天性心臟病，出生至今所有手術都是由羅醫生包辦，羅醫生更趕在移民前，為小鐵漢進行第三階段的單心室循環手術，手術今日（27日）下午順利完成，未來48小時是最關鍵！



48小時內無排斥反應 新循環系統可用到長大

小鐵漢今日（27日）經歷了8小時的手術，成功更換新的心臟起搏器以及重新組建心臟循環系統，小鐵漢手術後目前肺壓偏高，醫生說要給時間小鐵漢去適應新的循環系統，如果未來48小時內身體無排斥反應，小鐵漢未來將不用再動大手術！

媽媽亦於小鐵漢手術後發文感謝醫護人員，她指：「感激外科羅醫生、心律科曹醫生，諗方法令Fontan手術加起博器同步運行得更好，感激手術室嘅哥哥同姐姐，為減低小朋友係入面既不安。昏迷前，有兩款味嘅麻醉藥畀小鐵漢揀黎聞，小鐵漢揀咗最喜歡嘅士多啤利味，準備期間不斷氹佢，辛苦晒！」

🔼🔼🔼🔼小鐵漢爸爸指兒子初生時期「本來等死，係羅醫生諗到方法！」👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻兒童醫院羅冠中辭職 主理小鐵漢複雜手術 爸爸：不排除私人聘請👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

爸爸隔空陪伴48小時支持兒子

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完成手術的小鐵漢需留院觀察，直至醫生認為可轉至正常病房為止。而爸爸Jayco亦表示自己會在深切治療部外等候兒子，他分享：「目前唔可以入去囝囝房，所以呢幾日冇得見，只能喺出面為佢打氣！」

🔼🔼🔼🔼羅冠中醫生趕及在離職前為小鐵漢進行手術👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻4歲小鐵漢將進行第6次手術 兒童醫院羅冠中醫生離職前親自操刀👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

兒童醫院心胸外科顧問醫生羅冠中（歐嘉樂攝）