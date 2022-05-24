賞你住｜早上11時起搶$500優惠　即睇換領攻略與流程　附酒店名單

【賞你住2022/賞你住2022/賞你住旅發局/賞你住攻略/賞你住酒店名單/參加方法/賞你住住宿期】旅發局新一輪「賞你住」今早（24日）11時接受預訂，將推出共二萬個酒店住宿名額，涉及約100間酒店參與，包括香港四季酒店、港島香格里拉大酒店、香港JW萬豪酒店、香港文華東方酒店、迪士尼探索家度假酒店及奕居等，



合資格市民可用推廣碼「HKstay」透過酒店指定電郵或酒店網站，直接向參與酒店預訂500元或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃，即可享有500元折扣優惠，但必須於7月17日或之前入住。換領要求、參加流程、酒店名單與重要日子，一文睇清。



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賞你住酒店名單搜索

賞你住常見問題

疫苗通行證要求

▼「賞你住」換領5步曲▼



1.消費並儲起收據

由2022年5月6日起，於合資格香港實體零售及／或實體餐飲商戶消費滿港幣$800，儲起收據正本並於入住酒店前提交收據，經酒店確認預訂成功後，即可享港幣$500本地酒店住宿折扣優惠（一人憑最多兩張機印收據可享用一次住宿折扣優惠）。

2.選擇酒店住宿計劃

2022年5月24日上午11:00起，於HolidayHK.com網站「賞你住」部分，瀏覽參與的酒店名單（「參與酒店」），你亦可按喜好於參與酒店網站內選擇任何淨價滿港幣$500或以上（連加一服務費）的過夜住宿計劃（最多連續兩晚），享用「賞你住」港幣$500住宿折扣優惠。

3.預訂住宿計劃並向酒店提交收據

選定過夜住宿計劃後，直接聯絡參與酒店，按照網站指定的預訂方法發送電郵或於參與酒店的網站，以推廣碼「HKstay」預訂，預訂時請提交收據副本。個別參與酒店或會於預訂時要求參加者提供信用卡資料作保證金。住宿折扣優惠名額有限，先到先得。

4.於酒店登記入住時提交已獲核實的收據正本

客人進入酒店餐廳、康樂、體育場所及宴會場地時，須根據政府最新《預防及控制疾病條例》下的「疫苗通行證」措施，出示針卡或豁免證明書。

5.於酒店賬單中扣除港幣$500

所有收據正本一經提交後，將不獲退還。如有需要，請與消費商戶溝通，備印副本作個人用途。

▼「賞你住」重要日期▼



消費時間：5月6日至7月17日

預訂時間：5月24日上午11:00至7月17日

酒店住宿時間：5月24日至7月19日 (須於7月17日或之前入住)

▼賞你住參加資格▼



合資格換領人士，須於酒店登記入住前已年滿18歲，並持有效的香港永久性居民身份證或香港居民身份證。參加者進入酒店餐廳、康樂、體育場所及宴會場地時，須滿足「疫苗通行證」下當時適用要求。

市民在選定住宿計劃後，明日上午11時起以推廣碼「HKstay」，透過酒店指定電郵或酒店網站，直接向參與酒店預訂500元或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃，即可享有500元折扣優惠。

需出示最多兩張合共消費滿800元單據

市民在預訂時，要向酒店提供消費單據副本，登記入住時提交正本，即今年5月6日起發出、最多兩張消費滿800元的合資格實體零售或實體餐飲商戶消費收據，收據亦必須列出商戶名稱、消費項目、日期及金額。

旅發局提醒，各間酒店的名額有限，先到先得，酒店收到預訂及核實收據後，將於48小時內向成功預訂的客人發出確認。

▼「賞你住」參與酒店名單▼

