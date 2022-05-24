破欠基金審查慢耗時逾一年　勞工處認有問題　研外聘律師縮流程

新一份審計報告揭露破欠基金審批和抽查時間長等多個問題，部份審批時間更長達一年。勞工處處長孫玉菡今日（24日）在港台節目表示，認同報告揭露的問題，強調會想辦法加快及簡化處理流程。他透露，將考慮以3個方式改善，包括縮短程序、外聘法律服務等。



勞工處處長孫玉菡。(立法會直播截圖)

孫玉菡於電台節目中解釋，破欠基金審批程序的關鍵，是要向申請人索取所有資料，以審核資料是否準確。過程中須涉及申請人僱主、強積金受託人，亦須向清盤人領取資料。但他認同報告所揭露的問題，強調會想辦法加快及簡化處理流程。

孫透露，現時構思以3個方式改善問題︰



1.由於以往每個小流程須取得充分資料，給予申請人更多準備時間，因此考慮制定清晰的時序，當某一個流程需時過長，先跳過繼續下一個小流程。



2.法援程序需時最長，由於涉及向法庭清盤，整個流程需時3個月以上，工人亦要推舉代表領取法援，因此考慮直接外聘法律服務，估計可節省時間達3個月以上。



3.針對只涉及欠薪的簡單個案，由於所需資料不多，故考慮只根據申請人提供的資料處理，務求於2至3個月內完成。



孫進一步解釋，法援需要資產審查，花時甚長，惟法例並未要求必須選擇法援，因此可外聘律師樓。同時，破產管理署亦以相同方式處理，因此為可行的方案。至於申請的破欠基金若不涉及遣散費，金額已大致可確定，無須再向強積金信託人取得資料。

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