職安例修訂周三首讀　勞方轟退讓資方嫌太辣　勞工處長︰方案中肯

政府提出修訂職安健法例，包括加重違例罰則，罔顧後果並導致工人死亡或重傷的僱主，最高可被罰款1,000萬元，條例將於周三（25日）在立法會首讀。香港建造商會今日（24日）於港台節目指加重罰則將對建築公司構成壓力，強調意外的責任在於雙方，工業傷亡權益會批評，最高罰款下調至1,000萬元，反映政府向資方退讓。勞工處處長孫玉菡重申，目前方案最為中肯，並澄清現時香港法例最高的罰款為1,000萬元。



政府提出修訂職安健法例，包括加重違例罰則，罔顧後果並導致工人死亡或重傷的僱主，最高可被罰款1,000萬元。（資料圖片）

建造商會︰罰則加重建築公司壓力

香港建造商會會長林健榮強烈批評加重罰則的修訂，只條例只針對僱主及管理人，並沒有檢控員工，認為是不公平的法例。他亦以搶劫為例，涉及社會的經濟環境，認為增加罰款以提高阻嚇力並不正確。

林亦指，建築公司並無誘因忽略安全問題，稱現時法例已有嚴重的罰則，包括停工、延誤工程的賠償費用、禁止投標等。他補充指，檢控期由6個月增至12個月，若有官司在手，銀行會挑剔及施壓，強調再增加罰則，將為不利營商。

量刑以營業額作考慮不合理：交通意外揸貴車同平車（罰則）有分別？

至於法例修訂後，量刑的罰款將以營業額作考慮。林斥責不合理，稱建築業的利潤低，將為建築公司構為壓力：「點解大家同樣犯一種刑事罪行，但有唔同後果？交通意外你揸貴車同平車，係咪有分別？」

林亦強調，安全問題為共同承擔的責任，批評加重罰則，將誤導公眾以為營商者忽略安全問題，而過去部份相關案例，建築公司只被判罰數萬元，皆因並非全為承辦商的責任。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文。（資料圖片／歐嘉樂攝）

工業傷亡權益會︰最高罰款較原建議下調反映政府退讓

不過工業傷亡權益會總幹事蕭倩文反駁上述說法，認為政府修訂的草案，由原先最高罰款的2,000萬元減至1,000萬，反映退讓的姿態，偏向資方的意見，對勞工界及受傷家屬為二次傷害，對罰款金額感到失望。

蕭認為，量刑的罰款不應以營業額作考慮，估計建築公司將想出法子，推小公司代為頂罪，因此建議政府應以工程費用取代營業額。

蕭亦說「商界唔好咁大反應」，指條例僅針對違反安全條例的僱主，呼籲不必對號入座。她亦強調，現有的罰則包括停工14日、延遲工程等並不嚴厲，指建築公司仍有空間與業主商討交貨時間。「 呢啲位佢哋有得傾，但工人條命冇得傾。」

勞工處處長孫玉菡。(立法會直播截圖)

勞工處處長孫玉菡︰已取得勞資雙方意見

勞工處處長孫玉菡於相同節目青示，向立法會提交的方案，已取得勞資雙方的意見，並商討一段時間。他認為目前的方案最為中肯，強調最高罰款金額增至1,000萬元，為目前條例的20倍。

他亦澄清，香港現時法例的罰款，以1,000萬元為最高，但本港建築業不乏中小企，營業額一年不足500萬元，因此量刑以營業額作考慮，讓法庭決定公司能負擔的罰款。