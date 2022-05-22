奪命工傷年均20宗職安健修例增罰則　羅致光：罰款明顯過輕

政府建議修訂職安健法例，提升違例罰則，勞工及福利局局長羅致光今（22日）於網誌撰文指，過往20年整體工業意外率雖有明顯下降，惟過往10年間，工業意外導致死亡個案數字一直維持每年約20宗，未見有下跌趨勢，部分嚴重違規而導致死亡的個案，罰款卻明顯過輕，且相關條例歷逾20年沒有修訂，「還不作調整，實在說不過去」，當局將建議適量提升罰則阻嚇力，亦形容今次修例工作十分「浩瀚」，包括將可公訴罪行的最高罰款額訂為一千萬元。



政府建議修訂職安健法例，提升違例罰則，本周三（25日）在立法會進行首讀。(資料圖片)

羅致光表示，政府將於本周三（25日）在立法會首讀《2022年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例草案》，以提高包括對罔顧後果並導致工人死亡或重傷的僱主罰則。

建議將可公訴罪行最高罰款額訂為一千萬元

羅致光在網誌形容，今次修例工作十分「浩瀚」，涉及兩條分別已有28年及25年未經調整的法例，當中修訂最多的部分涉及230條條文，他提到，兩條例歷逾20年沒有修訂，「還不作調整，實在說不過去」。當局亦建議將可公訴罪行的最高罰款額訂為一千萬元。

羅致光指，過去20年整體工業意外率明顯下降，每千名工人的工業意外率由2000年的51.7下降至2020年的12.4，但工業意外導致死亡個案數字在過去十年，一直維持在每年約20宗，沒有下跌的趨勢。他提到，一些明顯嚴重違規而導致死亡的個案，罰款卻明顯過輕，「其中更有持責者（Duty holder）多次觸犯職安健法例而導致嚴重意外，可見條例的罰則明顯極之缺乏阻嚇力。」

他表明，罰則調整方面，主要考慮三個因素包括已經歴20多年通脹、勞資雙方財政能力有別；三則是適量提升罰則的阻嚇力。

羅致光指，過往20年整體工業意外率雖有明顯下降，惟過往10年間，工業意外導致死亡個案數字一直維持每年約20宗，未見下跌趨勢。(資料圖片)

當局建議修例針對僱主責任，讓勞工處可用公訴罪行形式提出檢控，並由較高層級的法院審理。他強調只會針對罔顧後果地作出的行為或不作為而構成的極高罪責，並導致工人死亡或嚴重受傷的特殊情況，才引用相關建議提出檢控。

修訂建議亦加入新條文，若公司經循可公訴程序定罪，要求法庭量刑時，須參考該公司於案發日的相關財政年度營業額，以協助法庭評估被告的運作規模和財政能力，從而作出阻嚇性罰款。

優化《建築地盤（安全）規例》將於下屆政府初段提交議會

不過，羅致光於網誌亦提到，修訂法例加強阻嚇力是必須的，但不足以改善職安健，還需要不斷調整教育、訓練、宣傳、巡查和執法的策略，尚有一項優化《建築地盤（安全）規例》的工作，將於下屆政府初段才會提交議會，要求承建商向勞工處處長呈報規模較小但風險較高的建築工程，讓勞工處可及早依據工程的風險作出職安健巡查。