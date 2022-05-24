太古城麥當勞爆BA.2.12.1變種病毒　33個月大男嬰染疫　群組共9人

早前一對美國三藩市抵港夫婦在中環「蘭桂坊酒店＠九如坊」完成檢疫後，在社區檢測中心檢測呈陽性，並帶Omicron BA.2.12.1變種病毒，涉及一對夫婦，分別是65歲男子和64歲女子，後者於5月13日上午到訪太古城中心麥當勞。

衞生防護中心公佈，繼早前居於康景花園、曾訪太古城麥當勞的一家三口染疫後，今日（24日）再新增3宗個案，亦同樣涉及一家庭，包括一名33個月大男嬰，而未有去過麥當勞的母親亦同樣中招。

群組累計涉及8宗顧客個案，患者分別分散在5張不同的餐枱；以及涉一名家居接觸者，即上述男嬰的母親。



▼5月23日 衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼



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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港單日新增161宗確診個案，當中89宗經核酸檢測呈陽性，另有161宗為快測陽性個案。

33個月大男嬰中招留醫一日出院

太古城麥當勞群組再擴大，今日再發現3宗個案，全部涉及同一家庭。其中一宗個案涉33個月大的男嬰。他在5月13日期間，曾由外傭帶同到過涉事麥當勞，15日出現發燒及咳等病徵，翌日快測陽性。他在5月17日曾到東區醫院求醫，病徵輕徵，並在18日出院。

同行的家傭則一直無病徵，但今早快測呈陽性；至於男嬰的母親，雖然未曾去過麥當勞，但她曾陪伴男嬰入院，而她當日取的樣本亦呈陽性。三人住在北角兆華大廈。

康景花園一家三口 病毒排序與抵港夫婦一樣

歐家榮表示，早前居於康景花園、曾訪太古城麥當勞並染疫的一家三口，病毒全基因分析結果發現，他們帶有BA.2.12.1病毒，排序與三藩市抵港夫婦完全一樣，故相信餐廳內有爆發。中心已到食肆取得21個環境樣本，結果有待化驗。