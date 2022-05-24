疫情｜曾祈殷︰不必過份擔心猴痘　看不到第五波急速反彈的可能性

第五波疫情放緩，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（24日）於港台節目表示，西方國家爆發猴痘，可能與世界各地開放旅遊有關，以致旅客或在非洲地區接觸猴子後，將病毒帶所居地，但他呼籲市民無須擔心︰「唔係空氣傳播，唔需要過份擔心。」至於疫情方面，雖然疑似有新變種病毒Omicron BA.2.12.1的流入，他則仍抱有信心，短期內看不到急速反彈的可能性。



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猴痘死亡率約10% 大部傷病人為男性

最近西方國家爆發猴痘感染個案，曾祈殷表示，最早於1958年得知猴痘從猴子傳播，常見於中非、西非等地區，例如剛果共和國等，惟在已發展的西方國家陸續出現，引來世衞關注。他認為，由於世界各地開放旅遊，放寬入境條例，因此部份旅客或在非洲地區接觸猴子後，將病毒帶所居地。

曾亦介紹指，猴痘為接觸性傳播的疾病，包括透過沫、傷口及體液等方式；一般發病後會出現發燒、頭痛，兩至三日後會出現紅疹，其後會惡化至水泡及濃泡，時長四周不等。此外，猴痘的死亡率約10%，相比天花的36%低，潛伏期為5至14日，大部傷病人為男性。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片）

本港目前沒有針對猴痘疫苗及治療方法 外國已有新藥

不過，曾表示，本港目前並沒有針對猴痘的疫苗及治療方法，但外國已有新病毒藥治療。他指，市民只能透過避免近距離接觸感染病毒，亦要小心靈長類及齧齒類動物，因被咬傷及抓傷後均有機會受感染。他並強調︰「唔係空氣傳播，唔需要過份擔心。」

至於太古城3期麥當勞再有確診個案，早前屬輸入個案、感染Omicron BA.2.12.1的女病人，亦曾到訪該店。曾則表示，需等待全基因排序結果，才能確定二人間是否有存在關係，互相交叉感染。他亦指，若變種病毒流入社區，相信疫情會輕微反彈，但他並不感到擔心，「會唔會急速反彈，我暫時就睇唔到。所以我對而家疫情發展仲係有信心。」