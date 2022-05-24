消息：St Catherine's幼稚園至少兩班須停課　衞生署到場採樣

國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten）5名下午班學生快測陽性染疫，學枚上下午班今日仍有上課。消息指，國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten）至少兩班須停課，惟相關安排及停課日期仍有待公布。另外，有指學校今日增兩宗學生及一宗老師確診個案。

《香港01》記者今日（24日）到幼稚園視察，有家長透露，部份家長收到校方通告後因為擔心小朋友染疫，已為子女請了兩日假；亦有家長表示，不論學校是否有個案，都會為學生做好防疫措施。現場所見，有衞生署人員中午到場採集環境樣本，逗留約一小時後離開，下午班學童亦如常上學。



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現場所見，於中午上午班放學時段有不少家長到國際英文學校接小朋友放學，而被指是初步確診個案所乘搭的8號及17號校巴，於今日亦有繼續接載學童。據記者觀察，校巴在學生上車前有先進行消毒，亦有校方職員上車檢查消毒情況。

有家長透露，據悉確診學生的家長亦有進行快速檢測，結果為陰性，而有部份家長收到校方的通告後，已為學生請了兩日假，以免因上學而受到感染。

有家長則稱不太驚，家長陳先生表示，收到校方的通告後，雖然難免都會感到有「少少擔心」，但沒有特別加強防疫措施，繼續戴口罩及消毒雙手，「不嬲都做嘅，有冇case都咁做架啦」，他今日亦有讓小朋友上學。

於上午班放學後，亦有衞生署衞生防護中心人員到場採集環境樣本，以進一步週查校內是否涉傳播，他們逗留約一小時後離開。

到下午約一時，下午班學生陸續到校上課，王太太對校內有確診個案表示擔心，認為事件反映學校現階段的防疫措施如每日快測的成效很低，家長及學生只能「自求多福」，今日更特意為女兒截上保護力較高的KF94口罩，又表示會更頻密為她消毒雙手。

她認為如是校外感染可不用這麼緊張，但初步確診者的家人快測陰性，校內感染的機會亦大，指署方應盡快進行並公布調查結果，以免家長提心吊膽。