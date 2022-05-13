公共交通加風︱電車申加價1至4毫　成人加至3元　小童1.5元

【電車加價】繼的士加價後，再有公共交通服務申請加價！根據運輸及房屋局最新向立法會提交的文件，香港電車向政府申請加價，各類票價加1至4毫不等。其中成人票價由現時2.6元，加價至3元；小童則由1.3元，加至1.5元，兩者加幅同為15.4%。至於月票的加幅較大，建議由220元加至260元，升幅為18.2%。

翻查資料，電車去年底提出申請加價原方案，成人票擬加至2.9元，現時公布的申請計劃卻再上調至3元。電車公司回應指，因第五波疫情令其客量大減五成，令營運百上加斤，故修訂加幅，望市民支持及諒解。



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電車申請的加價幅度（立法會文件）

電車公司去年底向政府申請加價，成人票價加3毫至2.9元，小童及長者優惠票則各加1毫至1.4元及1.3元。電車今年提出新申請，加幅略為「加辣」，成人車票要求加4毫，擬加至3元；小童及長者則分別加至1.5元及1.3元，成人「兩個幾」搭電車或成絕響。

電車公司解釋，去年申請加價時，希望應付持續上升的營運成本，惟不幸地本港年初爆發第五波疫情，電車乘客量一度下跌五成，加上營運成本持續上漲，令香港電車百上加斤，故最後修訂票價調整申請，由原先申請成人票加費至2.9元，改為加至3元，並稱希望獲得大眾支持及諒解。

2018年7月曾加價

運房局文件指出，電車公司自2018年7月加價後，總營運成本上升了10.5%，由2018年的近2.1億元增至2021年的近2.3億元。該局稱，電車公司的成本結構較缺乏彈性，員工成本佔總營運成本近七成，維修保養成本佔一成，餘下的兩成則為電力、折舊和雜項開支等其他成本項目，可節省成本空間有限。該公司更推出多項改善措施提升及更新電車系統，在2022至2026年期間，推行各項改善計劃項目所需資本開支合共約3,490萬元。

2021年「姜濤號」



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去年稅後虧蝕300萬元

運房局文件指出，電車2021年乘客量較2020年增加16.1%，每日客量13.12萬人次，該年車費總收入按年增加16.4%，升至約1.1億元。惟兩項數據仍較2019年低，更遠不及2018年水平。鑑於電車車費收入持續減少，而營運成本普遍上漲，電車公司稅後盈利由2018年錄得4,750萬元盈利，持續跌至2021年虧損300萬元，利潤率則由2018年的18%跌至2021年的-1.3%，即由盈轉虧。

第五波疫情失五成客 電車公司：加價對維持服務至關重要

運房局又指出，因第五波疫情及所需採取的社交距離措施 ，例如停課、在家工作及收緊入境防控措施等， 皆進一步推低電車的乘客量，拖累電車公司在2022 年至今所得的車費收入，今年3月乘客量更較疫情前下跌五成，即使計及電車公司在第六輪防疫抗疫基金及「2022保就業」計劃所得補貼，估計電車公司在2022年僅可勉強達到收支平衡，若非獲得該些一次性補貼，電車公司將難以持續營運。

鑑於當前的財政困難，電車公司認為加價建議對維持其持續營運能力和穩定的電車服務至關重要 。

4.30歌迷會舉辦免費電車日賀「姜濤誕」



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廣告收入佔總收入四至五成 電車廣告按年增17.6%

另外，香港當紅男團MIRROR熱潮近年席捲全港，不少粉絲在偶像生日或出新歌等時機，均會在電車車身落廣告。文件亦披露電車近年廣告收入，指車身廣告及電車站上蓋廣告收入約佔公司總收入約四至五成，而去年電車廣告總收入達近1.1億元，與該年車費總收入相近，數字按年增加17.6%，但仍較2019年低。