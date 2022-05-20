電車申加價救亡　立會議員憂減客源獻奇招　陳學鋒倡路軌登廣告

電車早前申請加價1毫至4毫，其中成人票價擬由現時2.6元，加價至3元；小童則由1.3元加至1.5元。特首林鄭月娥昨日（19日）「打開口牌」，明言支持申請，形容力保此本港歷史遺產是任內「最後任務」。

立法會交通事務委員會今日（20日）開會討論電車加價，大部份議員均不反對申請，惟多名議員關注加價未能為電車「救亡」，反而會減少市民乘搭，並出謀獻策反建議電車引入其他增加收入方式。

民建聯陳學鋒建議容許電車公司，在電車路軌和路面增設廣告；同屬民建聯的陳恒鑌則建議政府協助活化電車沿線的空置建築物，交由電車公司管理出租，以舖租幫補收入；旅遊界姚柏良則建議，港府出資為抵港旅客送出電車車票，吸引旅客乘電車觀光。



+ 1

加價後仍較服務同區巴士線平近三成

電車公司董事總經理敖思灝（Cyril Aubin）在會上表示，現時電車成人收費2.6元，票價較服務同區最便宜的巴士線低四成，在提出加價申請後，公司整合在社交媒體收集的意見，有超過95%意見認為新票價仍是「非常、極度便宜」（extremely super cheap to the fare increase），而加價後仍較同樣在港島北服務的巴士路線便宜29%。

敖思灝續指，電車公司現時面對兩個結構性問題，首先大量乘客改為乘搭其他交通工具，乘客量自2013年起下跌，至今跌幅達兩成，亦即電車流失兩成利潤，現時收入已不足以支付員工薪酬；其二是本港勞動人口減少，若電車公司無力加薪挽留員工，乘客將會進一步流失，令電車將陷入惡性循環。

敖思灝稱，電車公司財務狀況引起關注，該公司去年錄得輕微虧損，若加價申請被駁回，今年將會錄得嚴重虧蝕（huge deficit），倘加價申請獲得通過，便可轉虧為盈，預料每年收入為1,300萬至1,400萬元，形容盈利仍只是十分微薄（marginally positive），加價是救亡的根本（cornerstone）。

（立法會文件截圖）

民建聯議員陳學鋒憂慮電車加價後，反而會令原有乘客減少乘搭，憂慮將會帶來反效果，令電車公司業務萎縮。他反問政府，有否與其他交通工具看齊，補貼電車的長者優惠票價，「如果冇，我覺得政府就做得唔啱喇，人哋收得平你就蝦人。」他又建議，電車公司在路軌和路面做廣告以增加收入，壓低加幅。

運輸及房屋局副秘書長黃珮玟表示，電車65歲以上長者優惠，一直是由電車公司自行承擔，而新推出的60歲或以上樂悠咭二元乘車優惠，政府則會補貼60至64歲年齡層的收費，亦即每人每程補貼六毫。她未有正面回應，會否批准電車公司增加廣告空間，僅表示若有可行方法協助電車公司增加收入，政府都會考慮。

2021年「姜濤號」



+ 4

民建聯議員陳恒鑌則形容加價是「飲鴆止喝」，不能無憂止加價，認為政府應協助電車、山頂纜車和天星小輪等富悠久歷史的交通工具，開拓其他收入來源。他又指，電車沿線有不少建築物，建議電車公司與機構合作，活化沿線空置的建築物，出租做商店以幫補收入。

姚柏良倡政府向入境旅客送天星小輪船票及電車車票

旅遊界議員姚柏良則表示，不反對電車加價救亡，又建議為電車注入旅遊元素，「可唔可以第時每個入境旅客，你送佢一程天星小輪以及電車，我相信係遊客嚟到好想去試下坐，必須要參與嘅行程之一。」

4.30歌迷會舉辦免費電車日賀「姜濤誕」



+ 34

不少機構贊助電車做免費乘車日 電車和市民都可受惠

黃珮玟稱，政府容許電車在車廂和車站張貼廣告，而近期亦有不少公司和機構贊助電車做免費乘車日，政府會鼓勵電車公司尋找更多相關贊助，令電車和市民都可以受惠，政府亦會繼續與電車公司商討，增加非票務方面的收入。

曾任古物諮詢委員會主席的議員林筱魯表示，有軌電車和有歷史感的車廂世上絕無僅有，形容電車是香港品牌，已超出交通功能。他續指，聯合國教科文組織從未就交通工具或網絡批出世界級保育項目，認為本港可從此方面入手，增加商機之餘，亦能有助電車持續營運。

黃珮玟表示，認同電車在本港歷史和文化上，扮演重要角色，故希望電車能維持營運能力。她續指，電車本身票價便宜，即使加價幅度達15.4%，仍只是加幾毫，「其實我哋去睇加價嘅時候，原本其中一個諗法就係，可以加多啲價，因為要搭嘅就搭㗎喇，但係亦都考慮到再加多啲價，更加會少啲人去搭，可能會得不嘗失。」

製作電影《梅艷芳》的公司去年12月30日舉辦電車免費乘車日。（電影公司圖片）

電車公司︰11月試行其他支付工具

議員張欣宇則關注，電車可否參考巴士、港鐵等，增加更多電子支付方式。敖思灝表示，電車車廂狹窄，在安裝其他支付工具上有困難，但公司正就此研究，預料11月可以開始試行。

電車公司去年底向政府申請加價，成人票價加3毫至2.9元，小童及長者優惠票則各加1毫至1.4元及1.3元。電車今年提出新申請，加幅略較去年「加辣」，成人車票要求加4毫，擬加至3元；小童及長者則分別加至1.5元及1.3元，成人「兩個幾」搭電車或成絕響。