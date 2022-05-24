公務員宣誓｜環保督察未妥簽聲明被迫令退休　官稱無可爭辯拒覆核

政府要求公務員簽署聲明，擁護《基本法》和效忠特區。一名高級環境保護督察多番在聲明中，簽上「天日昭昭」四字，被指未有在限期前妥當地簽署及交回公務員宣誓聲明。他於去年9月被下令提早退休後，就此申請司法覆核，法官今(24日)頒發判辭，指高級環境保護督察的理據，沒有合理可爭辯之處，遂拒批出司法覆核的許可，並要申請人需支付答辯人的訟費。



申請人為胡德仁(譯音)，答辯人為公務員事務局局長。

申請人提出多項理據，包括局方決定不合理，申請人的聲明應被視為妥當地簽署；局方的決定亦不合法，局方未有就簽署在事前列出要求。

強調聲明是嚴肅的事

法官在判辭指，作出聲明是嚴肅的事。正如答辯人指，無論是簽署「我不同意」或「我支持政府」，該簽署不會被接納。法官同意若寫上其他人名字，如Mickey Mouse(米奇老鼠) 或Donald Trump(特朗普)，或其他口號，也是一樣。

天日昭昭似口號

法官續指，「天日昭昭」是宋朝將領岳飛死前的遺言。它非姓名或簽署，更像一句口號。申請人在簽署首份聲明被拒後，未有糾正其做法，反而在另外兩份聲明中繼續寫上相同字眼，未見在限期前交回簽署妥當的聲明。

案件編號：HCAL1640/2021