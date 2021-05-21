公務員宣誓｜政府合約僱員3周內須簽效忠聲明　拒簽或會終止聘用

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-21 16:10

公務員事務局早前先後安排新聘及現職公務員宣誓或簽署聲明擁護《基本法》、效忠香港特區。局方今（21日）向各政策局及部門發出通告，要求在2020年7月1日或之後按非公務員聘用條款聘用的政府僱員，須簽署同一聲明，並在部門發出有關信函的三星期內簽妥及交回。 公務員事務局發言人說，如有非公務員政府僱員不理會或拒絕簽妥和交回聲明，反映該僱員拒絕遵守《香港國安法》第六條規定，並拒絕確認、接納和履行《基本法》訂明的公務人員責任，當局會根據每宗個案的實際情況展開行動，考慮按照僱傭合約的相關條款，終止聘用該非公務員政府僱員，過程中有關僱員將有機會作解釋。

公務員事務局發言人說，要求非公務員政府僱員簽署聲明，是對非公務員政府僱員須背負的責任和期望的公開確認和真切體現，有助進一步維護和推廣所有政府僱員應恪守的核心價值，並確保香港特區政府能有效管治，符合《香港國安法》有關規定。

發言人續指，如非公務員政府僱員有不當並違反聲明的行為，當局會視乎個別個案實際情況，按有關僱員的僱傭合約就有關的不當行為，採取相應紀律行動。在根據相關僱傭合約考慮作出懲處時，當局除了考量行為的情節、性質、嚴重程度等，該僱員曾作出聲明、對其公職身分所帶來的期望和責任已有所認知，但仍然作出這些行為這點，也會在當局考慮之列。