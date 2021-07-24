公務員宣誓｜聶德權：129名公務員拒簽署聲明　當中約70人已離職

港府今年1月要求全體公務員簽署聲明，表明擁護《基本法》、效忠特區政府，5月再要求非公務員政府僱員簽署簽明。公務員事務局局長聶德權今（24日）在港台節目上透露，公務員中有129人拒絕簽署聲明，按機制安排離職，當中60至70人已完成程序離開政府。

至於非公務員政府僱員方面，聶德權指，目前簽署聲明的期限已過，相關部門正整理資料，拒絕宣誓者同樣需要按機制離職。



聶德權表示，目前未有公務員違反聲明的數字，但每當發現有公務員出現不當或違紀行為，會按機制調查，先由所屬部門檢視，再交由公務員事務局處理。

被問到會否將簽署聲明要求擴大至服務提供者，聶德權指政府只購買有關服務，嚴格上有關公司員工不屬政府僱員，政府會透過審視有關公司提供的服務來減低風險。

對於國務院港澳辧主任夏寶龍提到治港者要勇於維護國家安全，與反中亂港及外部勢力展開鬥爭，聶德權強調，公務員隊伍是特區政府骨幹，在崗位上需要支持政府施政，亦要明白到落實「一國兩制」方針，需要保障國家安全，各部門需要審視其工作怎樣防範危害國家安全的情況。