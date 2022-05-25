陳智思指當代藝術涉及政治議題並無問題　但不能有意圖推翻政權

影響公務員薪酬調整的「薪酬趨勢調查」結果日前出爐，高級公務員薪酬淨指標7.26%，中低級分別4.55%及2.05%。行政會議召集人陳智思今日（25日）表示，私人市場有高級管理人員流失問題，相信未來薪酬會繼續上升，反而低級人員的升幅會較低，令到高級及中低級的公務員薪酬差距，在參考相關趨勢後擴大。他表示，考慮公務員加薪幅度時，除了市場趨勢，亦會考慮一籃子因素，令加薪差距收窄。

身兼M+董事局主席的陳智思又於電台節目表示，當代藝術反映社會狀況，必然涉及政治問題，但只要其背後意圖並非推翻政權就無問題。他又稱，所有M+展品都符合法例，單純諷刺時弊並無問題。



「薪酬趨勢調查」今年邀請了160間私人公司，提供去年4月2日至今年4月1日的薪酬數據，最終獲111間公司回覆，收集了約13萬組數據，繼而得出相關數據。

陳智思表示，私人市場有高級管理人員流失問題，預計未來會繼續以加薪挽留人手，而且加幅亦高，以挽留人手；反之低級人員的加薪幅度較低。他指，在參考相關趨勢後，令高級及中低級公務員薪酬差距擴大。政府內部需作出平衡，考慮公務員加薪幅度時，除了參考市場趨勢，亦要考慮一籃子因素，包括社會觀感、經濟發展，以收窄各級公務員的加薪差距，以免對政府內部造成影響。

行政會議召集人陳智思（資料圖片）

另外，有意見希望放寬外防輸入措施。陳智思表示，自從放寬航班熔斷機制後，被熔斷的航班數量大減，目前為期7日的檢疫期，於本地商界而言亦算可接受，雖然希望完全取消熔斷機制，但短期內相信難以達到。

被問到會否在下屆政府留任行會，他表示相信下任行政長官有其班底，是時候由新面孔上場，為社會帶來新希望。

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身兼M+董事局主席的陳智思又表示，當代藝術反映社會狀況，必然涉及政治問題，但認為只要其背後意圖並非推翻政權就無問題。他又稱，所有M+展品都符合法例，單純諷刺時弊並無問題，最重要是其背後目的，並強調展品由策展團隊自主決定，董事局不會參與挑選，但由於M+有約8,000件藏品，不能同時全部展出，故會定期交替。

另外，故宮博物館將於7月開幕，他認為將與M+產生協同效應，相信在疫情後，會有內地及全球遊客參觀。