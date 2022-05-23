華員會質疑公務員薪酬調查　薪諮會：不應期望第五波代表全年狀況

影響公務員薪酬調整的「薪酬趨勢調查」結果上周出爐，在扣除遞增薪額開支後，薪酬趨勢淨指標分別為高層公務員7.26%、中層4.55%、低層2.04%。華員會會長利葵燕及後向傳媒表示，調查結果未能反映實際情況，只能涵蓋個別受疫情影響較少甚至受惠於疫情的私營機構，認為應按通脹調整薪酬。

負責調查的公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處秘書長（薪諮會）聯合秘書處秘書長尤建中今日（23日）去信利葵燕，指其言論不符事實及有失公允。



指調查涵蓋受疫情影響行業

尤建中表示，華員會在不同場合多番提出疫情令薪酬趨勢調査失去參考價值，並要求中止調查，「縱使政府過往已經多次說明薪酬趨勢調查的運作情況，亦清楚回應調查是基於私營機構提供的客觀數據進行，在調查委員會收到報告後，您（利葵燕）仍就2022年薪酬趨勢調查方法及初步調查結果公開作出不符事實的評論，本秘書處對此深感遺憾。」

信中指，獲邀參與調查的公司按經濟行業劃分的分布情況，與香港從事經濟活動人口整體分布情況大致上維持一致，當中不乏明顯在疫情中受相當影響者，縱然有個別私營機構可能因疫情的影響沒有參加調查，並不表示只有受疫情影響較少或受惠於疫情的私營機構參加，或是次調査的涵蓋面不夠代表性。

尤建中認為，調查結果能反映去年4月2日至今年4月1日一年間的現實情況，並指由於薪酬趨勢調査目的，是計量私營機構全職僱員年度之間的平均薪酬變動，所以「不能也不應期望」今年的調查以第五波疫情爆發後的情況代表全年的情況。

影響公務員調薪的薪酬趨勢調查結果上周出爐。（資料圖片）

尤建中又指，利葵燕多年前已開始參與調查委員會的工作，必定明白薪酬趨勢調查只是量度私營機構年度之間的平均薪酬調整幅度，不會用作量度本地生產總值、失業率等數字，而該調查的公信力，也正在於它能如實反映私營機構全職僱員年度之間的平均薪酬變動，「不應因它不能處理調查目的以外的數據，而質疑其可靠性」。他希望，各持分者能公允地評價調查的方法和結果。