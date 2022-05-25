方艙醫院職員疑上班打麻雀打邊爐　網民質疑集體偷懶　入境處咁講

新冠肺炎疫情逐漸放緩，需要到隔離設施或方艙醫院治療的市民亦大幅減少。網上流傳相片，指由入境處負責管理的洪水橋方艙醫院，有職員疑於辦工時間在設施內打麻雀，甚至有人因打邊爐而導致休息艙「跳大掣」，亦有對話截圖顯示，有疑為職員呼籲同事勿將聚餐等相片傳予他人。帖文引來網民討論，質疑相關職員不但擅離職守，更集體隱瞞事件。

入境處回覆《香港01》查詢時指出，所有涉事人士均並非入境處人員，處方發現相片後隨即採取行動，當中兩名涉事合約員工已離職，另外兩名涉事合約員工亦會根據僱傭合約停職停薪及進行紀律程序。



網上流傳相片，指由入境處負責管理的洪水橋方艙醫院，有職員疑於辦工時間在設施內打麻雀，甚至有人因打邊爐而導致休息艙「跳大掣」。（fb「公務員secrets」圖片）

有自稱任職外判清潔人員的網民於facebook專頁「公務員secrets」匿名發文，爆料指由入境處負責管理的洪水橋方艙醫院職員工作情況。樓主指出，在設施內工作的主管疑「有特權」，縱容「親信下屬」於辦公時間打麻雀，亦有人試過在方艙醫院內食火鍋，除了在雪櫃放滿食物及飲品，更導致2個休息艙「跳大掣」，「竟然可以當無事發生，真係朝中有人係唔同啲」。

從樓主上載的相片可見，數名職員於設施的桌上玩迷你麻雀，有人在旁觀看，更疑似脫下口罩。另一對話截圖則見到，有職員表示收到「其他艙的朋友」傳來5月12日眾人「食泰國嘢」及打麻雀的相片，被問到自己是否身處現場時，該職員表示「我梗係話無啦，咁即係有啲相流咗出去，咁又點會Sir/Madam唔知」。他於是在對話內提醒：「日後影咗相真係唔好開心share畀其他人，真係太多心理唔平衡嘅人鍾意作故仔。」

樓主質疑，相關主管除了縱容下屬離開工作崗位外，更有用人唯親之嫌，「我仲成日聽到有位親信周圍好得戚咁話自己續到約，其實係有主管射住佢」。

帖文引來網民討論，不少人認為相中打麻雀的情況誇張，擅離職守浪費公帑，「當納稅人係水魚，上樑不正下樑歪，朝中有人好辦事」、「幾皮嘢人工又有飯食又有牌打，此生無遺憾」、「唔係打麻雀，係訓練手腦協調；唔係辦公時間耍樂，係工餘喺辦公室做訓練」。亦有人質疑爆料人身份及目的，「輸咗牌唔順氣就督人出嚟？」、「快啲炒咗揭發嗰個先啦，我們中出了叛徒」、「保安局真係要調查一下，係咪有入境處職員包庇呢件事」。

入境處回覆《香港01》查詢時指出，就網上流傳在洪水橋隔離設施內有工作人員懷疑違規一事，所有涉事人士均並非入境處人員，亦絕不涉及有入境處人員縱容任何違規行為。入境處指，洪水橋社區隔離設施管方於5月初獲悉隔離設施進入備用狀態後，有合約員工攜帶與工作無關物品到他們所屬的候勤室，疑與違規行為有關。管方即時進行巡查，雖然未有發現違規行為，但檢獲一些疑與違規行為有關物品，並無人認領。

調查期間，管方繼續不定時不定點於隔離設施內加強巡查，同時透過不同渠道再次對合約員工強調有關特區政府對員工的品行和紀律要求，包括提醒他們簽訂合約時已獲悉的員工守則、紀律操守及行為指引等。管方昨日於網上發現有關事件的相片，隨即採取行動，當中兩名涉事合約員工已離職，另外兩名涉事合約員工亦會根據僱傭合約停職停薪及進行紀律程序。