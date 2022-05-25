St. Catherine’s幼稚園兩班停課　學校加強防疫學童要到操場飲水

國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten）6名幼兒班學童及一名教師確診，由該教師教授的上、下午班及使用同一課室的59名學童，今日（25日）起停課三日，成為復課以來首間需局部停課的學校。

記者今日到幼稚園外視察，在上午班放學時間，不少接放學的家長均表示未因停課而變得緊張，也不太擔心，只有少數家長替子女請假。有家長指，學校復課後有加強防疫措施，例如取消了小食時間，學生飲水要到操場等。有家長稱，已替子女多備幾個口罩。除下口罩飲水後會更換。



今日上午班放學時間，校外氣氛未有因停課而變得緊張，據記者現場觀察，早上11時30分開始陸續有家長到場等小朋友放學，而接放學家長人數與昨日相約。

陳小姐中午到幼稚園接小朋友放學，她表示未有特別因爆疫而增加小朋友的防疫措施，「成日都有嘢，做返自己之前咁樣囉」，加上只有少數個案，相信應該問題不大。不過，她透露，有家長因擔心而為小朋友請假，但為數不多，「都有啲會擔心嘅，但係少數啦」。

陳小姐又提到小朋友一向有帶多數個口罩作更換，基本上一飲完水就會換。復課後學校亦改了不少政策，例如取消了小食時間、飲水要先到操場空曠位置，家長則不可再進班房，要在校門外接送，以免帶病毒入校園，她認為不論學校或家長，「其實都冇得再做啲乜，都要繼續生活架嘛」。

▼5月24日 St. Catherine's國際幼稚園爆疫▼



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黃太中午到幼稚園接子女放學，指同班有兩位學生缺席，「一個好耐冇返，一個今日冇返」，她表示一直也有教導小朋友要戴好口罩、校內不要進食、要消毒雙手，甚至飲完水要用濕紙巾抹枱，亦特別準備了保護力更強的N95口罩讓小朋友更換，所以並不擔心。

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1-2: St. Catherine's International Kindergarten（國際英文幼稚園）成為復課以來首間局部停課的學校。

3: 11時30分開始陸續有家長到場等小朋友放學。

4-5: 接放學家長人數與昨日相約，氣氛未有因停課而緊張。

馬煒傑攝