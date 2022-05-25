疫情｜何栢良：縮短檢疫期至3日、容許港人家居檢疫不會令重症增

第五波疫情維持於日增約200宗個案水平，有意見希望政府進一步放寬入境檢疫措施，尤其當全球多地已陸續開關。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（25日）於港台節目表示，即使將檢疫期由7日縮短至3日，並讓回港港人家居檢疫，相信對整體疫情影響不大，重症及死亡個案不會大升，但放寬與否屬行政決定，政府有科學以外的考慮因素。



不過，何栢良亦認為，有需要維持疫苗通行證，未接種疫苗人士進入一些場所的感染風險較高，此舉有助限制他們進入高風險場所。



▼三藩市返港夫婦染Omicron亞型BA.2.1.2.1病毒▼



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何栢良今早於港台節目《千禧年代》表示，在放寬社交距離措施後，香港每日新增個案維持約200宗的水平，未有明顯反彈，情況符合預期。他續指，雖然太古城三期的麥當勞出現群組，更可能出現第三代傳播，但除非病毒出現很大的基因變異，否則有小型群組都無所謂，屬於預期之內，重症風險不會特別上升。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

校園傳播風險較社區低 籲家長讓子女接種疫苗

另外，St. Catherine's幼稚園爆疫，成為首間復課後局部停課的學校。何栢良表示，現時學生的確診比率，與社區上確診的成年人比例相近，認為校園的傳播風險比社區或家庭低。他又提到，之前有數名沒有接種疫苗的兒童，在染疫後於短時間內出現壞死性腦炎，而近日台灣亦呈報了6宗類似個案，結果有5名幼童死亡，呼籲家長平衡風險後，盡快安排子女接種疫苗。

▼5月24日 St. Catherine's國際幼稚園爆疫▼



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放寬檢疫期與否屬行政決定 倡冬季後檢討疫苗通行證

至於近期有不少意見認為政府可再放寬外防輸入措施，但特首林鄭月娥稱不會再放寬。何栢良認為，邊境防疫措施基本上不能達到百份百攔截輸入，即使內地的措施比香港更嚴厲，都無法完全堵截。他續指，在調整相關措施後，可能會有其他變異病株進入本港，但即使將檢疫期由7日縮短為3日，並讓港人家居檢疫，其實都對整體疫情影響不大，就算個案上升，都不會令重症及死亡個案大增。不過，他亦指出，放寬與否屬行政決定，政府要考慮科學以外的因素。

有關疫苗通行證，他認為仍需要繼續維持一段時間，措施有助限制未打針人士進入高風險地區，現時亦有不少長者未接種，仍對疫苗有誤解，需加強游說工作。他認為，應過了今年冬季後，再檢討措施。

蘭桂坊酒店舖九如坊及太古城中心麥當勞群組。(香港01製圖）

香港爆猴痘風險不高

另外，部份國家出現猴痘傳播，何認為香港風險不高，猴痘傳染不算特別高，大部份非社交接觸傳播，外國分析顯示，絕大部份個案涉及緊密接觸，不過，其潛伏期較長，可能一至兩周後才發燒。