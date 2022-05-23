疫情｜麥當勞怡和街分店關閉消毒　太古城分店群組老婦上周二光顧

太古城中心麥當勞爆疫之際，今日（23日）公布的一名女患者於傳染期曾光顧怡和街麥當勞，患者上周二（17日）下午2時至3時半在店內堂食，當時屬傳染期。香港麥當勞發言人今晚表示，怡和街餐廳今日已即時關閉以進行專業深層清潔消毒。



至於爆疫的太古城中心麥當勞，發言人稱，基於安全起見，已安排進行第三次專業深層清潔消毒，並將繼續關閉直至另行通知。衞生署人員今日下午到店內調查。



▼5月23日 衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼



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76歲女患者潛伏期曾到四間食肆

Omicron變異病毒株BA.2.12.1亞型繼續於社區蔓延，衞生防護中心今午報告指，太古城中心麥當勞再增加兩宗確診個案，當中涉及一名居於觀塘麗晶花園第六座的76歲老婦，而她在潛伏期曾到四間食肆，包括怡和街麥當勞，以及旺角荷里活商業中心稻香．茶居、土瓜灣馬六、灣仔灣景中心大快活。

太古城麥當勞續關閉至另行通知

香港麥當勞發言人表示，公司非常重視顧客和員工安全，會繼續嚴格執行防疫措施，並全面配合衞生防護中心之工作及指示，基於安全起見，太古城餐廳已安排進行第三次專業深層清潔消毒，並將繼續關閉直至另行通知。

怡和街分店員工需核酸檢測及快測三日

發言人續指，怡和街餐廳已即時關閉以進行專業深層清潔消毒，亦已安排相關餐廳的所有員工進行核酸檢測，以及連續三天的快速測試。

鑒於現時太古城中心麥當勞出現的新個案，擔心與早前由美國抵港的夫婦有關聯，而太古城中心分店連同該對夫婦累計出現7宗確診個案，當局今日亦已到現場實地調查及取樣本。

▼5月22日 爆疫太古城中心麥當勞關閉消毒▼

