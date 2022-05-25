公務員調薪︱工會促按指標加薪　稱流失嚴重：新政府將上任勿刻薄

影響公務員薪酬調整的「薪酬趨勢調查」初步結果上周出爐，薪酬趨勢淨指標分別為高層公務員7.26%、中層4.55%、低層2.04%，幅度引起社會關注。薪酬趨勢調查委員會今日（25日）下午開會，審核及考慮確認薪酬趨勢調查結果。

公務員總工會促請政府按調查結果調整公務員薪酬，尊重現有機制，其中低層公務員薪酬趨勢淨指標應按機制提升至4.55%，與中層公務員看齊。工會認為有助提高公務員士氣，又反映社會上對公務員有很多不公允的批評。去年工會曾要求擱置趨勢調查，會方否認今年立場有別，只是希望強調尊重機制的重要性。



否認會方立場與去年有別

公務員總工會主席馮傳宗指出，公務員招聘數字現時出現雙位數百分比下跌，離職率亦較去年增加逾五成，顯示「鐵飯碗」吸引力逐漸減低，工作挑戰日益增加，政府應拿出政治智慧，給予外界明確訊息，肯定公務員過去一年的工作、尊重調查機制，而在新一屆政府即將開局之際，公務員作為管治骨幹，不能刻薄他們。

另外，工會認為有市民不滿政府抗疫表現，其實是政治領導問題，不能與其他層級公務員表現混為一談。坊間不少對公務員的批評都是泛政治化、並不公允。

「不跟結果加薪才是輸打贏要」

過去兩年，工會曾促請政府擱置調查，被問到這是否「輸打贏要」，馮傳宗否認，指過去兩年薪酬趨勢淨指標曾出現正增長，但政府仍維持凍薪，工會只是一直提倡尊重調整機制。他反而認為，政府如在數字不理想時就凍薪、數字理想時就不跟隨加薪，才是「輸打贏要」。

馮傳宗指，財政司司長陳茂波表示，隨著疫情緩和及防疫措施放寬，未來經濟狀況不需要太悲觀。被問到萬一明年調查數值呈負數，會否也要求跟從機制，馮傳宗表示「如果最終個數字唔靚仔，我哋唔會唔尊重，我哋上年尊重機制、今年尊重機制，明年都一樣尊重。」他強調，現行機制實行近40年行之有效，如果有人認為未來可以討論新機制與時並進，工會持開放態度。