公務員加薪？葉劉狠批行事重程序沒承擔　高層難望如數加薪逾7%

近日出爐的薪酬趨勢調查初步結果顯示，高層公務員薪酬趨勢淨指標為7.26%，有待特首會同行會作最終決定。身兼行政會議成員的立法會議員葉劉淑儀，形容結果令人震驚，目前失業率高企，相信社會不能接受，料高級公務員最終不太可能加薪逾7%。



葉劉評李家超謙和、林鄭遇風暴無力決策 提醒挑戰中央沒好結果

批公僕重程序：最重要是特首作風

葉劉淑儀認為，下屆政府有必要重組架構，目前運輸及房屋局的職權範圍過大，有需要分拆。她又指，目前有不少關於司法制度的負面報道，加上香港要發展為國際仲裁中心，律政司的工作量大增，值得增設副司長一職。

她批評以往有公務員太重程序，形容「避風險、無承擔」，例如屋宇署及地政總署被批評批則、改則太慢，期望新一屆政府做好協調和統籌工作。葉劉淑儀提到，政府要領導公務員，最重要是特首的作風，需要聆聽意見及有團隊精神：「如果覺得自己啱晒，或者只聽小圈子意見，咁就做得無咁好。」