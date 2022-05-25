兩婦人東涌山邊採菇食後肚痛腹瀉入院　衞生署籲勿食野生菇類

衞生署衞生防護中心今日（25日）表示正調查一宗懷疑進食野生茹類後引致食物中毒個案，涉及兩名分別為36及61歲的女病人，於24日在東涌某處山邊採摘野生菇類並在家中進食，約兩個半小時後出現腹痛、腹瀉、噁心和嘔吐等徵狀，正於北大嶼山醫院留醫，情況穩定。



有兩名女子早前在東涌某處山邊採摘野生菇類並在家中進食，約兩個半小時後出現腹痛、腹瀉、噁心和嘔吐等徵狀，正於北大嶼山醫院(圖)留醫，情況穩定。( 資料圖片 )

進食野生菇後2小時感不適 即日入院求醫

衞生署衞生防護中心指初步調查顯示，兩名女病人於24日在東涌某處山邊採摘所進食的野生菇類，同日在家中進食後約兩個半小時出現腹痛、腹瀉、噁心和嘔吐等徵狀。同日到北大嶼山醫院急症室求醫，並入院接受進一步治療，情況穩定。

衞生防護中心發言人指，由於難於辨別菇類是否適宜食用，呼籲市民切勿採摘野生菇類進食，他提醒，進食菇類引致的食物中毒一般為急性，病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。發言人又呼籲如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。