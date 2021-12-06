北角凱悅尚萃酒店餐廳Cruise疑爆食物中毒　11人食生蠔後屙嘔

衞生署衞生防護中心今日（6日）調查一宗懷疑食物中毒個案，11名食客上月28日（上周日）在北角香港維港凱悅尚萃酒店「Cruise空中餐廳及酒吧」曾進食1至2隻生蠔，約30小時後腹痛、發燒、噁心、嘔吐及腹瀉。衞生署呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。



+ 3

6男5女（24至58歲）上周日在北角香港維港凱悅尚萃酒店西座23樓「Cruise 空中餐廳及酒吧」參加晚宴，約30小時後出現腹痛、發燒、噁心、嘔吐及腹瀉病徵，其中4名人已求醫，毋需入院，全部病人情況穩定。

衞生防護中心發言人表示，署方已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查，署方提醒市民，要預防經由食物傳播的疾病，應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，避免進食生的海產、小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔、使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物。