65歲男黃大仙沙田採野菇食後食物中毒　衛生署：市民難辨毒性

衞生防護中心今（28日） 正調查一宗懷疑有市民進食野生菇類後食物中毒個案。一名65歲男子吃了從山邊採摘的菇類後，出現嘔吐、腹瀉、腹痛及暈眩等症狀，懷疑食物中毒。衛生署指，市民一般難以辨別甚麽菇類可食用，呼籲市民切勿在公園或郊野採摘野生菇類進食，中毒情況嚴重者導致死亡。



一名65歲男病人在家進食菇類約12時後，出現嘔吐、腹瀉、暈眩不適等徵狀。昨日（27日）到威爾斯親王醫院急症室求醫，初步懷疑食物中毒，入院接受進一步治療後，目前情況穩定。據知，該病人於25日在黃大仙及沙田一帶的山邊採摘菇類，他26日在家進食菇類約12小時後，出現嘔吐、腹瀉、腹痛和暈眩等徵狀。

菇類引致的食物中毒為急性 嚴重者可致死亡

衞生署衞生防護中心仍繼續調查，呼籲市民切勿在公園或郊野採摘野生菇類進食。發言人表示，進食菇類引致的食物中毒一般為急性。病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。

衞生署：市民難辨別一般野菇是否適宜食用

發言人補充，市民應向信譽良好可靠的供應商購買菇類，不要購買懷疑混雜了不明品種的菇類，亦切勿採摘野生菇類進食，因為市民難於辨別該些菇類是否適宜食用。以可供食用的菇類品種混雜不可食用／帶毒性的菇類品種並不會稀釋毒性，在大部分個案中，烹煮亦不會破壞其毒性。如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。