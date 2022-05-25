確診大廈｜增181幢　宅度假聖地Rosewood酒店、海韻軒酒店上榜

疫情持續，衞生防護中心今日（25日）公布，新呈報181幢確診大廈，近年深受香港女士歡迎的Staycation「聖地」香港瑰麗酒店（Rosewood）上榜，旺角帝京酒店及紅磡海韻軒海景酒店亦榜上有名。



新界區有將軍澳Savannah、沙田晉名峰、大埔天鑽；港島區有帝景園、太古城、康山花園、杏花邨等；另外還有北區芬園已婚初級警務人員宿舍及黃大仙紀律部隊宿舍。



+ 11

旺角帝京酒店同上榜

根據衞生防護中心最新確診大廈名單，九龍區共有52幢，當中有3間酒店上榜，分別是座落尖東海傍的香港瑰麗酒店，旺角帝京酒店，以及紅磡海韻軒海景酒店。

其餘私人住宅包括九龍城The Avery、油尖旺凱譽、君滙港5座、九龍灣德福花園L座、淘大花園A座及M座、麗港城 6 座等。

+ 1

將軍澳有三個屋苑上榜

新界區有94幢，分佈將軍澳Savannah 2座、君傲灣2座、都會駅3座；沙田晉名峰C座；大埔天鑽10座；元朗嘉湖山莊樂湖居9座和10座、爾巒茵羅洛斯大道5座；東涌映灣園悅濤軒11座、映灣園映濤軒7座等。

納強檢名單帝景園1座上榜

港島區有35幢，分別為中西區帝景園 1座、曉峯閣2座、蔚然；東區太古城洞庭閣、太古城鄱陽閣、康山花園9座、杏花邨49座、雋悅2座等。帝景園 1座已納入昨日的強制公告，太古城鄱陽閣則涉及太古城中心麥當勞群組。

其他上榜住宅包括北區芬園已婚初級警務人員宿舍3 座、黃大仙紀律部隊宿舍 2 座、中西區服務式住宅本舍。

▼5月25日 過去14天確診大廈全名單▼



+ 37

▼5月25日 St. Catherine's國際幼稚園局部停課首日▼

